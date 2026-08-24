« On va danser à Wembley ! » - Marinakis donné favori pour offrir un titre à Forest

Evangelos Marinakis nourrit de grandes ambitions pour Nottingham Forest. La légende des Reds, Des Walker, a confié à GOAL que les objectifs de titres sur les rives de la Trent étaient à portée, tout en savourant la perspective de « danser » à Wembley. Une nouvelle ère s’ouvre au City Ground : après plusieurs changements à la tête de l’encadrement, c’est Oliver Glasner qui mènera l’assaut collectif lors de la saison 2026-2027.