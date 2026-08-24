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FA Cup

FA CupVue d'ensemble

IFAB

L'IFAB supprime les temps d'arrêt pour blessure du gardien

Le football anglais s'apprête à vivre une évolution réglementaire majeure : il pourra tester une nouvelle règle destinée à lutter contre les manœuvres tactiques de gain de temps. L'International Football Association Board (IFAB) a approuvé cette proposition, qui obligera l'équipe concernée à jouer temporairement à dix lorsque son gardien de but nécessitera des soins médicaux.

Premier LeagueWSL Série printemps
Evangelos Marinakis Nottingham Forest

« On va danser à Wembley ! » - Marinakis donné favori pour offrir un titre à Forest

Evangelos Marinakis nourrit de grandes ambitions pour Nottingham Forest. La légende des Reds, Des Walker, a confié à GOAL que les objectifs de titres sur les rives de la Trent étaient à portée, tout en savourant la perspective de « danser » à Wembley. Une nouvelle ère s’ouvre au City Ground : après plusieurs changements à la tête de l’encadrement, c’est Oliver Glasner qui mènera l’assaut collectif lors de la saison 2026-2027.

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vendredi 3 avril
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samedi 4 avril
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vendredi 24 avril
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samedi 25 avril
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vendredi 15 mai
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PosÉquipePVNDBPA+/-PtsForme
1Paris Saint-Germain crestParis Saint-Germain11006153
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2Bayern Munich crestBayern Munich11005053
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3Barcelona crestBarcelona11005143
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4Manchester United crestManchester United11004043
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5Como crestComo11004133
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