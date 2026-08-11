La FA Cup 2026/27 promet d’être à la hauteur de sa réputation de compétition à élimination directe la plus imprévisible au monde, alors que des clubs de toute la pyramide du football anglais se disputent une place à Wembley Stadium pour l’affiche ultime.

Après des mois de tours de qualification, d’exploits de « petits » contre des « gros » et de suspense à haute intensité, le décor sera planté pour une nouvelle finale de gala au temple du football anglais en mai 2027.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur la billetterie, notamment comment acheter vos places, les coûts estimés, le calendrier de la compétition et les options premium.

Réserver des billets pour la FA CupRéserver des billets

Quel est le calendrier de la FA Cup ?

Les tours de qualification de la FA Cup de cette saison ont débuté le samedi 8 août 2026.

La compétition complète s’étend sur plus de neuf mois et se conclura par la grande finale à Wembley Stadium le samedi 22 mai 2027.

Les dates clés de la phase finale de la compétition sont les suivantes :

7 novembre 2026 : premier tour principal (entrée des clubs de League One et League Two de l’EFL)

5 décembre 2026 : deuxième tour principal

9 janvier 2027 : troisième tour principal (entrée des clubs de Premier League et de Championship)

13 février 2027 : quatrième tour principal

6 mars 2027 : cinquième tour principal

3 avril 2027 : quarts de finale

24-25 avril 2027 : demi-finales

22 mai 2027 : finale

Comment acheter des billets pour les matches de FA Cup ?

Acheter des billets directement sur les portails officiels de billetterie des clubs participants est le moyen le plus sûr et le plus fiable d’obtenir des places pour la FA Cup.

Allocations prioritaires : les billets pour les matches de FA Cup ne sont pas automatiquement inclus dans le forfait standard d’abonnement d’un club. Cependant, les abonnés et les membres officiels des clubs bénéficient d’un accès prioritaire lors de fenêtres d’achat dédiées.

les billets pour les matches de FA Cup ne sont pas automatiquement inclus dans le forfait standard d’abonnement d’un club. Cependant, les abonnés et les membres officiels des clubs bénéficient d’un accès prioritaire lors de fenêtres d’achat dédiées. Allocations pour Wembley (demi-finales et finale) : les clubs participants aux demi-finales et à la finale reçoivent des contingents de billets individuels, généralement autour de 30 000 billets par club pour les rencontres disputées à Wembley. Ceux-ci sont distribués directement par les clubs finalistes en fonction des points de fidélité et du statut d’abonné.

les clubs participants aux demi-finales et à la finale reçoivent des contingents de billets individuels, généralement autour de 30 000 billets par club pour les rencontres disputées à Wembley. Ceux-ci sont distribués directement par les clubs finalistes en fonction des points de fidélité et du statut d’abonné. Plateformes de revente : pour les supporters qui ne parviennent pas à obtenir des billets via les contingents officiels des clubs, les plateformes secondaires offrent des solutions de revente alternatives pour les matches les plus demandés. Assurez-vous de vérifier les conditions générales du site sur lequel vous achetez.

Réserver des billets pour la FA CupRéserver des billets

Combien coûtent les billets pour les matches de FA Cup ?

La demande et le prix des billets augmentent à mesure que la compétition se rapproche de la grande finale de Wembley en mai. Voici un aperçu des prix moyens des billets :

Décision du club hôte (tours 1 à 6) : la FA fixe un prix minimum de 10 £ pour les premiers tours jusqu’aux quarts de finale. Les clubs recevant fixent les tarifs faciaux en fonction du niveau de l’adversaire et de l’emplacement des sièges.

la FA fixe un prix minimum de 10 £ pour les premiers tours jusqu’aux quarts de finale. Les clubs recevant fixent les tarifs faciaux en fonction du niveau de l’adversaire et de l’emplacement des sièges. Catégories à Wembley (demi-finales et finale) : les prix officiels à Wembley sont standardisés entre les places de catégorie 1 et de catégorie 4, avec des billets adultes allant de 30 £ à 120 £ pour les demi-finales et de 50 £ à 255 £ pour la finale.

Date Tour Lieu Prix facial moyen estimé samedi 7 nov. 2026 Premier tour principal Stades divers 10 £ à 25 £ samedi 5 déc. 2026 Deuxième tour principal Stades divers 15 £ à 30 £ samedi 9 janv. 2027 Troisième tour principal Stades divers 20 £ à 45 £ samedi 13 févr. 2027 Quatrième tour principal Stades divers 25 £ à 50 £ samedi 6 mars 2027 Cinquième tour principal Stades divers 30 £ à 60 £ samedi 3 avr. 2027 Quarts de finale Stades divers 35 £ à 75 £ samedi 24 avr. 2027 Demi-finales Wembley Stadium, Londres 45 £ à 90 £ (moy. : ~60 £) samedi 22 mai 2027 Finale Wembley Stadium, Londres 50 £ à 175 £+ (moy. : ~100 £)

Obtenir des billets pour la FA Cup permet aux supporters passionnés de vivre en direct la magie intemporelle, les exploits de « petits » contre des « gros » et l’intense suspense des matches à élimination directe du football anglais. Pour garantir à votre profil utilisateur nouvellement enregistré le rendement le plus élevé possible sur votre mise initiale, l’utilisation d’un code d’inscription est très avantageuse. Rendez-vous sur notre page dédiée pour activer votre bonus de bienvenue à l’aide de notre code promo officiel betwinner.