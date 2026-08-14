Taylor ne sera pas impliqué dans le football anglais au début de la saison à venir après avoir mis fin à sa carrière de 20 ans d'arbitre. Âgé de 47 ans, il a dirigé 668 matches en Angleterre, officiant lors de toutes les finales nationales ainsi que de 163 rencontres internationales.

Son dernier match sur le terrain a été la victoire 1-0 de l'Espagne contre le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde, le 6 juillet. Après cette apparition, Taylor a pris la décision soudaine de se retirer de l'arbitrage en raison de la pression incessante, de l'examen minutieux et des avis extérieurs entourant le football anglais.

Taylor va désormais relever un défi complètement différent en tant que directeur de l'arbitrage d'élite de la Fédération turque de football. Il s'est senti prêt, mentalement comme physiquement, à quitter les terrains et à partager sa vaste expérience.