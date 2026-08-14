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« Peur de faire des erreurs » : pourquoi l'arbitre vétéran Anthony Taylor a pris la décision choc de quitter le football anglais
Taylor se retire de l’arbitrage anglais
Taylor ne sera pas impliqué dans le football anglais au début de la saison à venir après avoir mis fin à sa carrière de 20 ans d'arbitre. Âgé de 47 ans, il a dirigé 668 matches en Angleterre, officiant lors de toutes les finales nationales ainsi que de 163 rencontres internationales.
Son dernier match sur le terrain a été la victoire 1-0 de l'Espagne contre le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde, le 6 juillet. Après cette apparition, Taylor a pris la décision soudaine de se retirer de l'arbitrage en raison de la pression incessante, de l'examen minutieux et des avis extérieurs entourant le football anglais.
Taylor va désormais relever un défi complètement différent en tant que directeur de l'arbitrage d'élite de la Fédération turque de football. Il s'est senti prêt, mentalement comme physiquement, à quitter les terrains et à partager sa vaste expérience.
- AFP
Fatigue mentale et perte de confiance
En expliquant sa décision à BBC Sport, Taylor a admis avec franchise qu’un examen minutieux intense et la peur de commettre des erreurs finissent inévitablement par peser sur l’état d’esprit de n’importe quel arbitre avec le temps.
« N’importe quel arbitre vous mentirait s’il disait que la pression ou cette surveillance ne l’affectait pas, car c’est une réaction humaine naturelle », a expliqué Taylor. « L’un des défis auxquels les arbitres sont confrontés à tous les niveaux, c’est en réalité de comprendre les défis auxquels nous faisons face.
« La peur de faire des erreurs, l’opinion extérieure, les spectateurs, les managers, les parents, les médias, les collègues. Toutes ces choses alimentent le doute de soi, le manque de confiance, puis la situation peut devenir incontrôlable et vous perdez la capacité d’avoir la moindre confiance dans ce que vous faites sur le terrain.
« La décision de prendre ma retraite repose uniquement sur le fait que mon corps et mon esprit sont arrivés naturellement au terme de ce rôle actuel, et qu’ils sont prêts à entamer un nouveau chapitre. Je suis très privilégié que les gens tiennent mon expérience et mes connaissances en si haute estime qu’ils pensent que je peux avoir un impact aussi positif. »
Abus à l’aéroport et sacrifices familiaux
Le coût personnel très élevé de l’arbitrage au plus haut niveau a également fortement influencé la décision de Taylor de se retirer. L’arbitre avait notamment été confronté à de furieux supporters de la Roma à l’aéroport de Budapest, en compagnie de sa famille, après la finale de la Ligue Europa 2023. À la suite de cet incident traumatisant, la famille de Taylor a cessé d’assister à ses matches en raison des niveaux alarmants d’abus qu’il subissait régulièrement. Concilier la vie de famille avec l’arbitrage au plus haut niveau est devenu de plus en plus difficile à tenir.
« Sans aucun doute, l’une des choses que vous prenez en compte, ce sont les sérieux sacrifices que votre famille et vos amis ont consentis au fil des ans pour que vous puissiez faire ce que vous faites », a-t-il ajouté.
« La vie de famille passe au second plan, donc, bien sûr, cela a beaucoup compté dans ma décision de prendre du recul. Cela s’est ajouté à l’examen minutieux et aux exigences imposées aux arbitres au plus haut niveau.
« Et cela ne veut pas nécessairement dire que vous avez du mal à faire face à ces exigences, mais on arrive à un moment où l’on a le sentiment que son corps et son esprit ont besoin de faire une pause face à ce genre de pressions. »
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Un nouveau chapitre commence en Turquie
Taylor était déterminé à mettre un terme à sa carrière d’arbitre selon ses propres termes, plutôt que d’y être contraint par un déclin de ses standards physiques ou une pression croissante. Mettre fin à son parcours sur le terrain lors de la Coupe du monde constituait le moment idéal pour passer à un rôle de direction.
Il occupe désormais son nouveau poste administratif au sein de la Fédération turque de football. Taylor s’est dit reconnaissant que ses décennies d’expérience au plus haut niveau soient tenues en haute estime, alors qu’il se prépare à façonner la prochaine génération d’arbitres d’élite.
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