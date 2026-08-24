Manchester City reste, année après année, une référence du très haut niveau international. En revanche, ceux qui veulent suivre l’intégralité des matchs des Skyblues ne peuvent pas se contenter d’un seul service de streaming. Selon la compétition, différents lots de droits s’appliquent, et donc aussi différents diffuseurs.

Vous trouverez plus bas un aperçu des chaînes pertinentes pour City.

Manchester City, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matchs des Skyblues en direct à la TV et en livestream ?

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Manchester City en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup : diffusion à la TV et en livestream

Les droits de diffusion de la Premier League restent en Allemagne entre les mains de Sky. La chaîne payante diffuse tous les matchs en direct, au choix en match individuel ou en multiplex. Via WOW ou l’application Sky Go, vous pouvez également suivre les rencontres de Manchester City en livestream.

En plus, à partir de la saison 2025/26, Sky s’est aussi assuré les droits de l’English Football League (EFL) ainsi que de la Carabao Cup. D’éventuelles apparitions de City en Coupe de la Ligue et lors de duels face à des équipes de divisions inférieures seront donc également diffusées en direct sur Sky.

La traditionnelle FA Cup ainsi que le FA Community Shield sont visibles en Allemagne en exclusivité sur DAZN. Le service de streaming s’est assuré les droits pour plusieurs années et diffuse tous les matchs concernés en direct.

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En Ligue des champions, la diffusion se répartit entre plusieurs plateformes. La majorité des matchs de Manchester City est diffusée en direct sur DAZN. À chaque journée, un choc du mardi est toutefois visible en exclusivité sur Amazon Prime Video.

À partir de la saison 2027/28, un bouleversement plus important se profile également : le nouveau fournisseur de streaming Paramount+ fera alors son entrée dans la diffusion de la Ligue des champions et récupérera une grande partie des droits. Tous les détails sur le nouveau lot de droits sont disponibles ici.

Si Manchester City devait atteindre la finale, celle-ci serait alors, comme d’habitude, également diffusée en clair. Dans ce cas, la première adresse est la ZDF.

Manchester City, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matchs des Skyblues en direct à la TV et en livestream ? Le live-ticker de SPOX

En alternative, vous pouvez aussi passer chez nous : nous proposons un live-ticker de certains matchs des Skyblues — par exemple en Ligue des champions — en direct et dans leur intégralité. Il vous suffit de faire un tour sur notre page d’accueil les jours de match, où les live-tickers seront listés environ une heure avant le coup d’envoi.

Guide TV Manchester City : la fiche d’identité du club