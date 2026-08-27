Infantino accusé de « tromperie » alors que l’UEFA, la CONCACAF et l’AFC lancent une attaque conjointe

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, fait face à la menace la plus importante à son leadership à ce jour après qu’une attaque conjointe cinglante a été lancée par trois des confédérations de football les plus puissantes du monde. Dans une initiative qui a provoqué une onde de choc dans le football mondial, l’UEFA, la CONCACAF et l’AFC ont officiellement accusé l’instance dirigeante de « déception » à la suite des retombées d’un projet de vente des droits commerciaux de la Coupe du monde.