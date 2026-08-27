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Coupe du Monde des Clubs FIFA

Coupe du Monde des Clubs FIFAVue d'ensemble

Ceferin Infantino

L’UEFA poursuit une procédure pénale contre Infantino et la FIFA

L’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, a lancé une retentissante procédure pénale contre la FIFA et son président, Gianni Infantino. Cette action en justice porte sur une proposition controversée, désormais abandonnée, visant à céder d’importantes parts commerciales de la Coupe du monde et d’autres grandes compétitions mondiales à des sociétés d’investissement privées.

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FBL-EURO-2024-MATCH38-SUI-ITA

Ceferin exclut une candidature à la présidence de la FIFA, mais avertit Infantino qu’il doit partir

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, s’est sensationnellement retiré de la course à la présidence de la FIFA, mais il n’a pas mâché ses mots concernant l’avenir de Gianni Infantino. Le dirigeant slovène insiste sur le fait que l’actuel patron du football mondial doit soit démissionner, soit se préparer à un rude défi pour le leadership lors du prochain Congrès de la FIFA.

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FIFA World Cup 2026 International Broadcast Center Grand Opening

Infantino envisage ENCORE un autre changement radical pour la Coupe du monde après l’échec du projet de cession

Gianni Infantino serait prêt à soutenir une nouvelle expansion de la Coupe du monde à 64 équipes, alors qu’il lutte pour conserver son emprise sur le pouvoir à la FIFA. Le dirigeant suisse fait face à une pression sans précédent de la part des principales confédérations du football après une série de propositions controversées qui ont jeté le doute sur son avenir à long terme.

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Gianni Infantino

Infantino accusé de « tromperie » alors que l’UEFA, la CONCACAF et l’AFC lancent une attaque conjointe

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, fait face à la menace la plus importante à son leadership à ce jour après qu’une attaque conjointe cinglante a été lancée par trois des confédérations de football les plus puissantes du monde. Dans une initiative qui a provoqué une onde de choc dans le football mondial, l’UEFA, la CONCACAF et l’AFC ont officiellement accusé l’instance dirigeante de « déception » à la suite des retombées d’un projet de vente des droits commerciaux de la Coupe du monde.

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Coupe du Monde des Clubs FIFA, calendrier et résultats

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