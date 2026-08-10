Malgré l'ampleur croissante de la colère européenne à l'encontre de Gianni Infantino et la multiplication des voix réclamant son départ de la présidence de la FIFA, les calculs au sein des instances de la Fédération internationale révèlent une réalité différente : les chiffres ne suffisent pas à l'écarter, et le chemin vers sa destitution se heurte à un mur de 106 voix qui paraît, jusqu'à présent, hors de portée.

Ladislao Moñino, journaliste à la radio espagnole « Cadena SER », a révélé qu'écarter Gianni Infantino de la présidence de la Fédération internationale de football était devenu une mission quasiment impossible sur le plan arithmétique, malgré l'élargissement du cercle de ses opposants au sein de l'Union européenne de football.

Moñino avait signé dans le journal « El País » un article intitulé « La difficile mission d'écarter Infantino », dans lequel il affirmait que « la seule possibilité, à l'heure actuelle, pour que le président italo-suisse ne reste pas à la tête de la FIFA est sa démission et son renoncement à briguer un quatrième mandat lors des élections prévues le 18 mars 2027 », une position qu'il a réaffirmée lors de sa participation à l'émission « El Larguero » avec Álvaro Benito.

Moñino a expliqué qu'il existe une position européenne claire contre Infantino, et que l'opinion publique se dresse elle aussi contre lui en raison de la série d'événements controversés survenus avant et pendant la Coupe du monde, mais il a souligné que « l'opinion publique ne vote pas ».

Il a indiqué que, malgré le coup dur qu'a reçu Infantino avec le retrait du soutien de l'Union européenne de football « UEFA » et de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes « CONCACAF », cette opposition n'était pas totale, puisqu'il reste au sein de la CONCACAF des fédérations qui soutiennent le président actuel, ce qui explique que les chiffres ne concordent pas.

L'invité a révélé le principal obstacle chiffré à toute tentative d'écarter Infantino, en déclarant : « Il faut 106 voix pour le destituer et pour convoquer un congrès extraordinaire », un quorum dont ses opposants ne disposent pas encore.

Moñino a fait état d'un « fort intérêt de la part de l'Union européenne de football et de son président Aleksander Čeferin pour l'écarter de la présidence de la FIFA », mais il a affirmé dans le même temps que, si les voix suffisantes étaient réunies, l'UEFA aurait déjà entrepris des démarches et présenté un candidat capable de le battre en cas de tenue du congrès extraordinaire nécessaire pour le pousser à la démission.

Il a souligné que les regards se tournent désormais vers le congrès de l'Union européenne de football prévu au début de l'année prochaine pour l'élection du président, qui devrait vraisemblablement voir la réélection de Čeferin, ainsi que vers le congrès de la FIFA qui se tiendra à Rabat, au Maroc, sur fond d'interrogations quant à l'impact de ce conflit sur le contexte entourant la prochaine Coupe du monde, après toute la polémique soulevée.