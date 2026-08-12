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Gianni Infantino envisage UN AUTRE changement radical de la Coupe du monde pour sauver sa présidence à la FIFA après l’échec de son projet de vente off plan
La pression monte sur le patron de la FIFA en difficulté
Le président de la FIFA, Infantino, fait face à un moment décisif de son mandat alors qu’il évalue une éventuelle extension de la Coupe du monde à un nombre stupéfiant de 64 équipes, selon The Times. Ce possible changement intervient à un moment où la position d’Infantino fait l’objet d’un examen particulièrement attentif, après les retombées d’un plan avorté visant à céder des droits commerciaux à des investisseurs privés.
La situation a atteint son paroxysme lorsque l’UEFA, la CONCACAF et l’AFC ont publié un communiqué commun cinglant accusant l’administration d’une « violation de confiance par tromperie ».
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Nouveaux projets d’expansion pour s’assurer des voix
Alors que sa présidence est en jeu, le rapport suggère qu’Infantino se tourne vers le tournoi de 2030 comme un moyen de regagner un soutien politique. L’ambitieuse proposition d’élargir la Coupe du monde à 64 équipes a d’abord été mise sur la table par la CONMEBOL, l’instance dirigeante du football sud-américain. Infantino est désormais prêt à soutenir pleinement leur plan. En défendant une expansion massive du tournoi, il espère offrir à davantage de pays un ticket lucratif pour la scène mondiale, s’assurant stratégiquement le soutien d’une coalition plus large de nations afin de réunir les votes nécessaires pour sauver sa présidence.
Cette manœuvre intervient alors que la compétition doit déjà passer de 32 à 48 équipes pour l’édition 2026 en Amérique du Nord. Infantino s’est récemment rendu en Colombie pour assister à l’investiture du président Abelardo de la Espriella, où des discussions sur le modèle à 64 équipes ont eu lieu, selon le rapport. Faire passer ce format pour la Coupe du monde 2030 ajouterait une pression énorme à une organisation déjà complexe sur le plan logistique, alors que l’épreuve doit actuellement être organisée principalement par l’Espagne, le Portugal et le Maroc, avec des matches supplémentaires répartis entre l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay.
Trump apporte son soutien public
Alors que le monde du football reste divisé, Infantino a trouvé un allié de poids en la personne du président américain Donald Trump. Prenant la parole sur les réseaux sociaux pour défendre le dirigeant suisse, Trump a affirmé que les récents succès financiers de l’instance dirigeante étaient le résultat direct de la gestion d’Infantino. Il a déclaré que la FIFA « commettrait une terrible erreur » si elle décidait de remplacer l’actuel président à ce moment crucial.
- AFP
La menace de compétitions dissidentes plane
Les tensions au sein de la FIFA ont atteint un tel niveau que l’option nucléaire de compétitions dissidentes serait, selon certaines informations, en cours de discussion. L’UEFA s’est montrée particulièrement virulente, menaçant auparavant de boycotter totalement les compétitions de la FIFA si ses inquiétudes concernant la gouvernance et la transparence commerciale ne sont pas prises en compte.
Infantino a présenté ses excuses pour la gestion des propositions récentes, mais le geste semble être arrivé trop tard pour beaucoup. Avec un mandat actuel qui court jusqu’en 2027 et l’ambition de rester jusqu’en 2031, le patron de la FIFA campe sur ses positions.
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