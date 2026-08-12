Alors que sa présidence est en jeu, le rapport suggère qu’Infantino se tourne vers le tournoi de 2030 comme un moyen de regagner un soutien politique. L’ambitieuse proposition d’élargir la Coupe du monde à 64 équipes a d’abord été mise sur la table par la CONMEBOL, l’instance dirigeante du football sud-américain. Infantino est désormais prêt à soutenir pleinement leur plan. En défendant une expansion massive du tournoi, il espère offrir à davantage de pays un ticket lucratif pour la scène mondiale, s’assurant stratégiquement le soutien d’une coalition plus large de nations afin de réunir les votes nécessaires pour sauver sa présidence.

Cette manœuvre intervient alors que la compétition doit déjà passer de 32 à 48 équipes pour l’édition 2026 en Amérique du Nord. Infantino s’est récemment rendu en Colombie pour assister à l’investiture du président Abelardo de la Espriella, où des discussions sur le modèle à 64 équipes ont eu lieu, selon le rapport. Faire passer ce format pour la Coupe du monde 2030 ajouterait une pression énorme à une organisation déjà complexe sur le plan logistique, alors que l’épreuve doit actuellement être organisée principalement par l’Espagne, le Portugal et le Maroc, avec des matches supplémentaires répartis entre l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay.