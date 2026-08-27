L’instance dirigeante du football européen a engagé une procédure pénale en Suisse contre la FIFA et son président, Infantino, à la suite d’une proposition controversée, désormais abandonnée, visant à vendre des participations commerciales dans des tournois majeurs à des investisseurs privés. Des documents obtenus par BBC Sport révèlent que l’UEFA demande un accès immédiat à des éléments de preuve cruciaux en Suisse afin d’engager des poursuites contre le patron de la FIFA, en difficulté, ainsi que contre l’organisation elle-même.

Le différend découle d’une stratégie secrète visant à transférer les droits commerciaux des Coupes du monde masculine et féminine, ainsi que de la Coupe du monde des clubs, vers une nouvelle entité connue sous le nom de FIFA Forward Enterprise (FFE). Selon les actes de procédure de l’UEFA, Infantino a mis en place cette structure pour remplir ses propres poches et faire profiter un groupe restreint de financiers privés au détriment de la communauté plus large du football mondial.