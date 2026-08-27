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L’UEFA s’en prend à Infantino ! Des poursuites pénales engagées au sujet du plan de 4,2 milliards de dollars abandonné par la FIFA
L’UEFA lance une offensive juridique contre Infantino et la FIFA
L’instance dirigeante du football européen a engagé une procédure pénale en Suisse contre la FIFA et son président, Infantino, à la suite d’une proposition controversée, désormais abandonnée, visant à vendre des participations commerciales dans des tournois majeurs à des investisseurs privés. Des documents obtenus par BBC Sport révèlent que l’UEFA demande un accès immédiat à des éléments de preuve cruciaux en Suisse afin d’engager des poursuites contre le patron de la FIFA, en difficulté, ainsi que contre l’organisation elle-même.
Le différend découle d’une stratégie secrète visant à transférer les droits commerciaux des Coupes du monde masculine et féminine, ainsi que de la Coupe du monde des clubs, vers une nouvelle entité connue sous le nom de FIFA Forward Enterprise (FFE). Selon les actes de procédure de l’UEFA, Infantino a mis en place cette structure pour remplir ses propres poches et faire profiter un groupe restreint de financiers privés au détriment de la communauté plus large du football mondial.
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Accusations de profit personnel et d’approbations précipitées
Les conclusions déposées par l’UEFA devant le tribunal allèguent que le projet proposé servait de véhicule privé conçu pour générer des rendements financiers permanents pour le premier cercle d’Infantino. Le document affirme que le président de la FIFA a contourné les procédures de gouvernance habituelles, en imposant ce projet de plusieurs milliards de dollars lors d’une réunion d’urgence au cours de laquelle les principaux dirigeants n’ont eu que quelques heures pour autoriser un plan qu’ils n’avaient jamais vu auparavant.
En outre, l’instance européenne soutient que les conditions financières de l’accord sous-évaluaient fortement les principaux actifs de la FIFA. Le syndicat privé devait acquérir une participation permanente dans la branche commerciale de la FIFA pour 4,2 milliards de dollars, ce qui valorisait de fait l’ensemble de l’entreprise à une fraction de sa véritable valeur de marché, sans aucune évaluation indépendante ni procédure d’appel d’offres concurrentielle.
Requête devant un tribunal américain pour soutenir les poursuites en Suisse
Pour étayer sa future affaire pénale en Suisse, l’UEFA a déposé une requête devant un tribunal de Floride afin d’obtenir l’accès à des dossiers détenus par des entreprises exploitées par la FIFA et créées pour livrer la Coupe du monde 2026. L’instance dirigeante européenne cherche à obtenir ces documents afin de réunir des preuves cruciales pour sa procédure judiciaire contre Infantino et la FIFA.
Les représentants juridiques affirment que la formulation et la commercialisation secrètes de l’initiative FFE ont porté un préjudice considérable à l’intégrité institutionnelle et à la stabilité commerciale de la FIFA. L’UEFA soutient que l’ensemble des 211 associations membres, y compris ses propres 55 fédérations nationales, ont subi un préjudice financier et réputationnel direct en raison de la tentative non transparente de privatiser les principaux tournois internationaux.
- AFP
Allégations d’un complot secret de longue date
Les documents juridiques soulignent que la proposition a été élaborée dans le plus grand secret pendant plus d’un an avant son annonce publique inattendue en juillet 2026. Ni le Conseil de la FIFA, ni les confédérations continentales, ni les fédérations membres n’ont été consultés ou informés avant la déclaration unilatérale d’Infantino concernant la création de la FFE.
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