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Muhammad Zaki

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L’UEFA maintient sa menace de boycott de la Coupe du monde malgré les excuses du président de la FIFA, Gianni Infantino

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L’UEFA a refusé de reculer dans son bras de fer explosif avec la FIFA, malgré des excuses publiques de Gianni Infantino. L’instance dirigeante du football européen maintient que ses nations membres pourraient toujours boycotter la Coupe du monde et d’autres tournois majeurs après le projet controversé de privatisation de FIFA Forward Enterprises.

  • Les excuses d’Infantino ne convainquent pas l’UEFA

    Cette position de défi intervient malgré des excuses publiques de la FIFA et d’Infantino concernant la proposition controversée de céder des parts du tournoi à des investisseurs privés. La FIFA et le secrétaire général Mattias Grafstrom ont publié mercredi soir un communiqué commun reconnaissant que le processus entourant le projet FIFA Forward Enterprise (FFE) était défaillant. « Nous reconnaissons que des erreurs ont été commises dans le processus de création proposé de FFE », indique la lettre. « Il n’a certainement jamais été dans notre intention que le Conseil de la FIFA et les associations membres de la FIFA se sentent exclus du processus, et cela aurait dû être géré différemment. »

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    L’Europe reste ferme sur les conditions du boycott

    Malgré la tentative d’enterrer la hache de guerre, les membres de l’UEFA ont déclaré jeudi que leurs conditions pour réintégrer le giron n’avaient pas été satisfaites. « Les associations de l’UEFA ont été très claires sur les conditions liées à la non-participation aux compétitions de la FIFA », a indiqué l’UEFA dans un communiqué, selon BBC. « Premièrement, les propositions visant à céder les compétitions majeures devaient être retirées et, deuxièmement, des assurances doivent être données pour que de telles tentatives de défigurer le jeu de cette manière ne soient plus jamais faites. »

    Le communiqué a poursuivi en soulignant une rupture totale des relations diplomatiques : « Ces conditions n’ont pas été remplies. En outre, l’UEFA a indiqué très clairement dans son communiqué de samedi qu’elle avait perdu confiance dans la présidence de Gianni Infantino. Cette position reste inchangée. »

  • Le soutien interne demeure

    Alors que l’UEFA poursuit sa menace de boycott, Infantino est parvenu, pour l’instant, à conserver la main sur ses fonctions. Lors des discussions à Rabat, le Conseil de direction de la FIFA a réaffirmé son plein soutien au président, dans l’objectif d’afficher un front uni. Le communiqué officiel indique : « Pour éviter tout doute, le secrétaire général de la FIFA et le Conseil de direction présent réaffirment leur plein soutien au président de la FIFA, Gianni Infantino, en tant que seul dirigeant officiel élu par les 211 associations membres de la FIFA. »


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  • Gianni InfantinoGetty Images

    La pression mondiale s’accentue sur le président de la FIFA

    Les retombées du projet FFE ont dépassé les couloirs du pouvoir, avec des figures légendaires comme Luis Figo qui appellent à la démission du président. Si le boycott reste en place, la Coupe du monde féminine 2027 pourrait être plongée dans un désarroi total. L’UEFA a déjà soutenu que l’avenir du football ne pouvait pas être dicté par les attentes de ceux qui cherchent un retour financier.