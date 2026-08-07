L’UEFA maintient sa menace de boycott de la Coupe du monde malgré les excuses du président de la FIFA, Gianni Infantino

Malgré la tentative d’enterrer la hache de guerre, les membres de l’UEFA ont déclaré jeudi que leurs conditions pour réintégrer le giron n’avaient pas été satisfaites. « Les associations de l’UEFA ont été très claires sur les conditions liées à la non-participation aux compétitions de la FIFA », a indiqué l’UEFA dans un communiqué, selon BBC. « Premièrement, les propositions visant à céder les compétitions majeures devaient être retirées et, deuxièmement, des assurances doivent être données pour que de telles tentatives de défigurer le jeu de cette manière ne soient plus jamais faites. »

Le communiqué a poursuivi en soulignant une rupture totale des relations diplomatiques : « Ces conditions n’ont pas été remplies. En outre, l’UEFA a indiqué très clairement dans son communiqué de samedi qu’elle avait perdu confiance dans la présidence de Gianni Infantino. Cette position reste inchangée. »