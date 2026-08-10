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Le président de la FIFA, Gianni Infantino, accusé de « tromperie » alors que l’UEFA, la CONCACAF et l’AFC lancent une attaque conjointe sensationnelle
Infantino accusé d’abandon de ses responsabilités
La guerre civile au cœur du football mondial a atteint son point d’ébullition, alors que l’UEFA, la CONCACAF et l’AFC ont publié une lettre ouverte cinglante adressée à Infantino. Le document, signé par les présidents et les secrétaires généraux des trois instances continentales, ne mâche pas ses mots dans son évaluation de l’actuelle administration de la FIFA.
Dans une attaque directe contre la conduite personnelle d’Infantino, les trois confédérations suggèrent qu’Infantino a privilégié son pouvoir personnel aux intérêts collectifs des associations membres, en déclarant : « Lorsque la confiance est brisée par la tromperie, lorsqu’un individu se place au-dessus du collectif qui lui a confié cette autorité, ce devoir a été abandonné. »
Le texte poursuit : « Le leadership dans le football n’est pas une possession. Il ne s’agit pas de détenir, ou d’exiger, un pouvoir à conserver. C’est un devoir de service envers la famille du football qui le confie. »
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La controverse de la FFE
La source de la colère réside dans ce que la lettre décrit comme une « profonde erreur de jugement » concernant le projet FFE. Elle critique spécifiquement la conduite d’Infantino lors de la réunion à Rabat, au Maroc, où il aurait écarté les membres du Conseil de la FIFA et les associations membres, choisissant à la place de convoquer uniquement des cadres supérieurs employés directement par la FIFA.
La lettre indique également clairement que les récentes reconnaissances par la FIFA d’erreurs de procédure concernant le processus FFE sont loin d’être suffisantes pour réparer les dégâts causés. La lettre ajoute : « Elle n’a pas reconnu que la proposition elle-même était intrinsèquement erronée. Rien n’indique encore que la tentative de vendre une participation dans la Coupe du monde de la FIFA constituait une profonde erreur de jugement.
« Non pas seulement un faux pas procédural, mais une rupture fondamentale de confiance avec les institutions mêmes que la FIFA existe pour servir. »
Malgré l’engagement de la FIFA à présenter un rapport lors de la prochaine réunion du Conseil en octobre, les trois confédérations réclament une enquête bien plus rigoureuse et transparente. Elles estiment que l’examen interne actuel ne dispose pas de l’indépendance nécessaire pour être crédible. Leur lettre ajoute : « Il y a du silence là où il devrait y avoir des comptes à rendre, de la distance là où il devrait y avoir de l’ouverture. » La tension a atteint un point tel que des avertissements juridiques ont été émis, l’UEFA ayant explicitement averti la FIFA qu’elle ne devait supprimer ni détruire aucun document lié aux plans abandonnés pour l’accord d’investissement privé.
La menace des compétitions dissidentes
Le développement le plus marquant est peut-être la menace grandissante d’une fracture totale dans le paysage du football mondial. Selon le Telegraph, des discussions préliminaires ont déjà eu lieu entre l’UEFA, la CONCACAF et l’AFC au sujet de la création de compétitions dissidentes si Infantino restait à son poste. Si les parties n’ont pas encore donné de détails précis sur la forme que prendraient ces tournois ni sur la date à laquelle ils pourraient débuter, la simple évocation d’une telle initiative constitue une option nucléaire dans leur bras de fer avec la FIFA.
L’UEFA a été la plus virulente dans son opposition, ayant déjà menacé de boycotter toutes les compétitions de la FIFA. Malgré les tentatives de la FIFA pour défendre le bilan d’Infantino, l’instance dirigeante européenne insiste sur le fait que ces défenses « ne changent rien » quant à son possible refus de participer aux prochaines Coupes du monde ou à d’autres événements sanctionnés par la FIFA.
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Une maison divisée et des tests à venir
Cependant, malgré la fermeté de la lettre commune, l’opposition à Infantino n’est pas totalement unanime au sein même des confédérations. Si les dirigeants de la CONCACAF et de l’AFC ont signé la lettre, plusieurs de leurs nations membres ont déjà publiquement affiché leur soutien à l’actuel président de la FIFA. En Amérique du Nord, le Mexique a affiché son soutien à Infantino, tandis qu’en Asie, huit pays, dont les Émirats arabes unis, le Qatar, le Sri Lanka, le Liban, le Koweït, la Mongolie, les Philippines et le Bhoutan, l’ont officiellement soutenu.
Le premier véritable test de cette rébellion naissante aura lieu dans moins d’un mois. La Coupe du monde féminine U20 de la FIFA doit débuter en Pologne, avec la participation de cinq nations européennes, dont l’Angleterre. Si l’UEFA a évoqué l’idée d’un boycott, sa mise en œuvre reste un casse-tête logistique et politique. La France a déjà indiqué qu’elle prévoyait toujours de participer au tournoi, selon BBC, ce qui met en lumière le risque de fissures dans le front uni.
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