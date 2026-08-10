Le président de la FIFA, Gianni Infantino, accusé de « tromperie » alors que l’UEFA, la CONCACAF et l’AFC lancent une attaque conjointe sensationnelle

La source de la colère réside dans ce que la lettre décrit comme une « profonde erreur de jugement » concernant le projet FFE. Elle critique spécifiquement la conduite d’Infantino lors de la réunion à Rabat, au Maroc, où il aurait écarté les membres du Conseil de la FIFA et les associations membres, choisissant à la place de convoquer uniquement des cadres supérieurs employés directement par la FIFA.

La lettre indique également clairement que les récentes reconnaissances par la FIFA d’erreurs de procédure concernant le processus FFE sont loin d’être suffisantes pour réparer les dégâts causés. La lettre ajoute : « Elle n’a pas reconnu que la proposition elle-même était intrinsèquement erronée. Rien n’indique encore que la tentative de vendre une participation dans la Coupe du monde de la FIFA constituait une profonde erreur de jugement.

« Non pas seulement un faux pas procédural, mais une rupture fondamentale de confiance avec les institutions mêmes que la FIFA existe pour servir. »

Malgré l’engagement de la FIFA à présenter un rapport lors de la prochaine réunion du Conseil en octobre, les trois confédérations réclament une enquête bien plus rigoureuse et transparente. Elles estiment que l’examen interne actuel ne dispose pas de l’indépendance nécessaire pour être crédible. Leur lettre ajoute : « Il y a du silence là où il devrait y avoir des comptes à rendre, de la distance là où il devrait y avoir de l’ouverture. » La tension a atteint un point tel que des avertissements juridiques ont été émis, l’UEFA ayant explicitement averti la FIFA qu’elle ne devait supprimer ni détruire aucun document lié aux plans abandonnés pour l’accord d’investissement privé.