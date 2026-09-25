Townsend plaisante après une collision insolite avec un rouleau compresseur sur la pelouse en Thaïlande

L’ancien ailier de l’Angleterre Andros Townsend a minimisé une expérience terrifiante après avoir été percuté par un rouleau compresseur hors de contrôle sur la pelouse avant un match de Thai League 1, samedi. Le joueur de 35 ans a miraculeusement échappé à des dommages catastrophiques avant de sortir du banc pour le PT Prachuap, plaisantant ensuite en disant que les déplacements à Stoke City étaient préférables à cet accident improbable.