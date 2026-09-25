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Championship
ChampionshipVue d'ensemble
Championship, calendrier et résultats
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vendredi 18 septembre
samedi 19 septembre
jeudi 8 octobre
vendredi 9 octobre
Classements
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|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|Swansea
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|7
|17
|2
|West Ham
|8
|4
|3
|1
|22
|11
|11
|15
|3
|Middlesbrough
|8
|4
|3
|1
|16
|12
|4
|15
|4
|Wolverhampton
|7
|4
|2
|1
|15
|10
|5
|14
|5
|West Bromwich
|8
|4
|2
|2
|10
|8
|2
|14