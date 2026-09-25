Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt

RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR (09-74-75-13-13, APPEL NON SURTAXÉ).

https://www.joueurs-info-service.fr/
DRAC
+18 | Contenu commercial | Conditions générales de vente | Jouer de manière responsable | Principes de publication

Championship

ChampionshipVue d'ensemble

Hugh Jackman Ryan Reynolds Rob Mac Tom Brady

« Divertissant » : Jackman accueilli en EFL par Brady et Reynolds

Selon l’ancien ailier de Birmingham Jermaine Pennant, l’arrivée de Hugh Jackman aux côtés de Ryan Reynolds et Tom Brady au sein du groupe de propriétaires stars du Championship contribuera à rendre la Football League encore « plus divertissante ». L’acteur de Wolverine, proche de l’équipe propriétaire de Wrexham, a révélé être en discussion avec Norwich au sujet de potentielles opportunités d’investissement.

NorwichWrexham
Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third Round

Lewis-Skelly désigne un joueur surprise de Tottenham comme son adversaire le plus coriace en Premier League

Le jeune talent d’Arsenal Myles Lewis-Skelly a surpris en désignant un joueur actuel de Tottenham Hotspur comme l’adversaire le plus difficile qu’il ait affronté en Premier League. À 19 ans, ce joueur polyvalent, qui a connu une ascension fulgurante sous les ordres de Mikel Arteta, a préféré citer un rival du nord de Londres plutôt que les superstars déjà établies du championnat.

M. Lewis-SkellyArsenal
Birmingham City v Southampton - Sky Bet Championship 2026/27

L’entraîneur de Southampton fustige des sanctions du Spygate « inédites »

Southampton se prépare à une nouvelle bataille juridique cette semaine, alors que l’entraîneur Tonda Eckert doit comparaître lors d’une audience disciplinaire de la Football Association à la suite du scandale explosif du Spygate. Le club est déjà secoué par des sanctions historiques qui lui ont coûté une chance d’accéder à la Premier League, mais l’instance dirigeante pourrait encore infliger de nouvelles sanctions aux personnes impliquées.

SouthamptonT. Eckert
imago-sport-1050998060.jpg

Townsend plaisante après une collision insolite avec un rouleau compresseur sur la pelouse en Thaïlande

L’ancien ailier de l’Angleterre Andros Townsend a minimisé une expérience terrifiante après avoir été percuté par un rouleau compresseur hors de contrôle sur la pelouse avant un match de Thai League 1, samedi. Le joueur de 35 ans a miraculeusement échappé à des dommages catastrophiques avant de sortir du banc pour le PT Prachuap, plaisantant ensuite en disant que les déplacements à Stoke City étaient préférables à cet accident improbable.

A. TownsendPrachuap FC
West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27

Castellanos accusé d’avoir craché sur Marschall

L’attaquant de West Ham United Taty Castellanos se retrouve au cœur d’une tempête après des accusations de comportement antisportif lors d’un derby londonien sous haute tension. L’attaquant argentin est accusé d’avoir craché sur le gardien de Millwall Filip Marschall lors d’un match qui a vu les vieilles rivalités se raviver en Championship.

V. CastellanosF. Marschall
Plus
Publicité

Championship, calendrier et résultats

vendredi 18 septembre
Queens Park Rangers badge
Queens Park Rangers
QPR
2
Preston badge
Preston
PNE
2
FDM
samedi 19 septembre
Wolverhampton badge
Wolverhampton
WOL
1
West Bromwich badge
West Bromwich
WBA
0
FDM
Norwich badge
Norwich
NOR
3
Bolton badge
Bolton
BOL
4
FDM
jeudi 8 octobre
West Ham badge
West Ham
WHU
Queens Park Rangers badge
Queens Park Rangers
QPR
vendredi 9 octobre
Swansea badge
Swansea
SWA
Norwich badge
Norwich
NOR
West Bromwich badge
West Bromwich
WBA
Birmingham badge
Birmingham
BIR
Plus

Classements

PosÉquipePVNDBPA+/-PtsForme
1Swansea crestSwansea8521136717
V
V
D
N
V
2West Ham crestWest Ham843122111115
N
V
V
V
V
3Middlesbrough crestMiddlesbrough84311612415
N
N
V
V
N
4Wolverhampton crestWolverhampton74211510514
V
V
N
D
V
5West Bromwich crestWest Bromwich8422108214
D
N
V
V
N
Plus

Betting spotlight

Raffaele Palladino’s Bologna appointment creates new betting angles
Voir plus d'articles sur les paris