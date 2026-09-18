Champion de Premier League, Vardy s’est retrouvé sans club à l’été 2026 après avoir rompu avec la Cremonese à la suite de leur relégation hors de Serie A. Il n’aura passé qu’une seule saison à profiter d’une aventure italienne loin de chez lui.

Plusieurs points de chute ont été évoqués pour l’ancien international anglais, et il a même été suggéré à un moment qu’il pourrait retrouver Leicester et aider le club à se reconstruire après des relégations successives qui l’ont laissé englué en League One.

L’émotion a été laissée de côté dans ce dossier, Vardy étant prêt à prendre son temps et à attendre la bonne offre. Beaucoup le voyaient comme le profil parfait pour « Welcome to Wrexham » et pour les deux copropriétaires hollywoodiens du Racecourse Ground.

Un tel transfert pouvait avoir un certain attrait, mais c’est Burnley, qui compte la légende de la NFL JJ Watt parmi ses investisseurs, qui a finalement proposé un contrat de 12 mois. Vardy affrontera désormais Reynolds et Mac en Championship.