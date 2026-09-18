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Ryan Reynolds et Rob Mac sont passés à côté ! « Il y avait quelque chose » dans les discussions autour d’un transfert de Jamie Vardy à Wrexham, alors que le nouveau venu de Burnley est soutenu pour jouer bien au-delà de 40 ans
Vardy a rejoint Watt à Burnley plutôt que Reynolds & Mac
Champion de Premier League, Vardy s’est retrouvé sans club à l’été 2026 après avoir rompu avec la Cremonese à la suite de leur relégation hors de Serie A. Il n’aura passé qu’une seule saison à profiter d’une aventure italienne loin de chez lui.
Plusieurs points de chute ont été évoqués pour l’ancien international anglais, et il a même été suggéré à un moment qu’il pourrait retrouver Leicester et aider le club à se reconstruire après des relégations successives qui l’ont laissé englué en League One.
L’émotion a été laissée de côté dans ce dossier, Vardy étant prêt à prendre son temps et à attendre la bonne offre. Beaucoup le voyaient comme le profil parfait pour « Welcome to Wrexham » et pour les deux copropriétaires hollywoodiens du Racecourse Ground.
Un tel transfert pouvait avoir un certain attrait, mais c’est Burnley, qui compte la légende de la NFL JJ Watt parmi ses investisseurs, qui a finalement proposé un contrat de 12 mois. Vardy affrontera désormais Reynolds et Mac en Championship.
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Wrexham a-t-il déjà été dans la course pour la signature de Vardy ?
Interrogé sur l’existence réelle d’un intérêt de Wrexham, Simpson, ancien coéquipier de Vardy à Leicester, qui s’exprimait avec l’aimable concours de Free Bets, le site qui regroupe les meilleurs sites de paris sportifs, a déclaré à GOAL : « Je pense qu’il y avait quelque chose. Il y avait plusieurs pistes. J’ai parlé avec lui.
« Vous savez ce que je voulais ? Je sais que c’est arrivé maintenant, mais j’aurais aimé le voir aller à Everton. Vous avez besoin d’un attaquant, il reste 20 minutes dans un match, il entre à la place de [Thierno] Barry. Quoi qu’il en soit, ça ne s’est pas fait. C’est simplement ce que je pensais.
« Il est toujours en forme, il est toujours affûté, il va toujours vous apporter des buts. Il n’y a rien à dire sur lui, son poids et tout ça. J’espère qu’il commencera à jouer davantage de matches et à marquer des buts, parce que c’est Jamie Vardy. Il a toujours une autre histoire, un autre chapitre. »
Vardy joue au-delà de 40 ans comme Ronaldo et Ibrahimovic
Le contrat de Vardy à Turf Moor l’emmènera au-delà d’un anniversaire marquant, le 11 janvier. Il aura alors 40 ans et rejoint ainsi un cercle très fermé de joueurs, où figurent notamment Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Gianluigi Buffon et Zlatan Ibrahimovic, qui ont continué à évoluer au plus haut niveau après cet âge.
Interrogé sur le fait de savoir s’il restait encore quelques chapitres au conte de fées de Vardy, alors qu’il se lance dans l’univers de YouTube et de la diffusion de matches de Bundesliga, Simpson a ajouté : « Je pense qu’il en a encore sous le pied.
« Je pense que tout dépendra de la manière dont il sera géré entre le mardi et le samedi. Je me souviens quand il faisait ça à Leicester, quand il les a fait monter. Il a marqué plus de 20 buts. Il prend soin de lui, mais il faut bien le gérer parce que c’est difficile de faire ça, surtout en Championship. C’est au manager de bien le gérer. Tant qu’il a encore faim, ce qui est le cas, il pourrait encore jouer une année de plus après.
« Il pense aussi à l’avenir et fait ses petites choses de son côté, ce qui est d’ailleurs tout à fait normal. J’espère qu’il va continuer, parce qu’il ne reste plus que quelques-uns d’entre nous de cette équipe de Leicester championne [de Premier League] qui jouent encore. »
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Burnley et Wrexham en quête d’un déclic en Championship en 2026-2027
Il n’y a jamais le moindre risque de voir Vardy donner moins de 100 % à une cause, quelle qu’elle soit. Il n’a disputé jusqu’ici qu’une seule entrée en jeu de 25 minutes avec Burnley, tandis que les Clarets connaissent un début de saison étonnamment désastreux, qui les laisse sans victoire et scotchés à la dernière place du classement du Championship.
Wrexham a également connu une période difficile, avec sept points pris en autant de matches, et les deux clubs chercheront une source d’inspiration avant la trêve internationale, qui permettra d’appuyer collectivement sur le bouton reset.
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