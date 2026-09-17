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« Je n’ai jamais autant voulu une victoire ! » : Kyle Walker lance un appel désespéré à la mobilisation alors que Burnley, toujours sans victoire, vise un renversement de situation contre Derby County
Une série historique sans victoire à Turf Moor
La situation à Burnley a atteint un point critique après une période véritablement désastreuse pour le club. Derniers de Championship après sept matches, les Clarets ne comptent que trois points, obtenus grâce à trois matches nuls et quatre défaites, tout en restant sur une série sans victoire qui remonte au 11 février, soit un total ahurissant de 22 matches sans succès dans le temps réglementaire.
Walker, qui a rejoint le club en juillet 2025 après un bref passage en prêt à l’AC Milan, se retrouve dans une situation inhabituelle en bas du classement. Au micro de BBC Radio Lancashire, l’international anglais n’a pas caché sa frustration face à la situation actuelle du club. « Je suis désespéré, a reconnu Walker. Je n’ai jamais autant voulu une victoire, parce qu’il y a beaucoup de bruit autour de nous. »
Refusant de céder face aux critiques grandissantes, le défenseur a lancé un appel passionné à ses coéquipiers et aux supporters. « Suis-je le joueur le plus talentueux ? Certainement pas. J’ai joué avec des joueurs bien plus talentueux que moi, mais ce dont je suis fier, c’est de travailler dur et de prouver aux gens qu’ils ont tort, a-t-il ajouté. C’est ce que j’espère pouvoir démontrer en me montrant et en étant la voix des joueurs. J’espère qu’ils écouteront cela et qu’ils comprendront que je ne baisse pas les bras et que je suis prêt à me battre jusqu’au tout dernier moment. »
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En menant le combat en première ligne
En tant que l’une des figures les plus expérimentées du vestiaire, Walker est parfaitement conscient de sa responsabilité d’inspirer ses coéquipiersKyle Walker évoque la crise de Burnley en Championship et son désir désespéré de décrocher une victoire contre Derby County après une série de 22 matches sans succès. L’ancienne star de Manchester City, qui a remporté 17 trophées à l’Etihad, dont l’historique triplé de 2023, avant son arrivée à Turf Moor en juillet 2025, est déterminée à mettre sa vaste expérience au service de Burnley pour sortir le club de sa mauvaise passe actuelle, après avoir disputé six matches de Championship jusqu’à présent cette saison.
Le passage de l’environnement d’élite de l’Etihad Stadium à une équipe menacée par la relégation a été un choc culturel pour le défenseur. Revenant sur les différences entre son ancien et son actuel club, Walker a déclaré : « Je n’ai probablement jamais connu ça. C’est un vestiaire différent de celui que j’ai connu à City, où chacun se gérait plus ou moins lui-même. Il n’y avait pas vraiment besoin de secouer les gens pour obtenir d’eux un match de football. Ils avaient leurs propres exigences et fixaient eux-mêmes leurs standards pour ensuite aller chercher certaines choses. Je pense que c’est pour cela qu’ils sont à Manchester City et que Manchester City a eu autant de succès, parce que nous avions un grand entraîneur. »
Le modèle de Manchester City vers le succès
Walker a été une pierre angulaire de la très dominante équipe de City de Pep Guardiola, même si sa relation avec l'entraîneur s'est finalement détériorée, ce qui a conduit à un prêt chez le géant italien de l'AC Milan avant son retour en Angleterre à Burnley. Malgré cette rupture, le défenseur reste très élogieux au sujet des standards professionnels intransigeants qui ont défini son passage à Manchester.
Malgré le manque de résultats à Burnley, Walker s'est empressé de défendre le caractère de ses coéquipiers actuels, insistant sur le fait que le groupe reste uni malgré sa position au classement. « Je pense que même si Pep n'avait pas été là, nous aurions quand même continué et accompli beaucoup de choses aussi parce que nous avions une grande équipe et une grande cohésion en son sein. Je ne dis pas que cette cohésion n'existe pas à Burnley parce que c'est totalement le cas, c'est un super groupe de gars. »
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Un moment décisif face à Derby County
Burnley dispute samedi un match crucial contre Derby County, une équipe elle aussi en difficulté près du bas de tableau, à la 22e place avec seulement quatre points, ce qui représente sa dernière chance de prendre trois points avant une pause de trois semaines due à la trêve internationale prolongée. Walker se montre honnête sur l'impact psychologique que le résultat aura sur l'effectif pendant cette période loin des terrains.
« Je pense qu'on peut voir les choses de deux façons. Vous gagnez samedi et vous avez envie que ça continue, n'est-ce pas ? », a déclaré Walker. « Quand vous perdez, vous vous dites en quelque sorte : Dieu merci, la trêve internationale arrive, vous pouvez un peu revenir à la case départ et repartir. C'est un peu bizarre pour moi parce que je n'ai jamais vécu ça dans ma carrière, au point de dire que j'ai envie que cette trêve internationale arrive, en bien ou en mal. »
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