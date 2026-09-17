La situation à Burnley a atteint un point critique après une période véritablement désastreuse pour le club. Derniers de Championship après sept matches, les Clarets ne comptent que trois points, obtenus grâce à trois matches nuls et quatre défaites, tout en restant sur une série sans victoire qui remonte au 11 février, soit un total ahurissant de 22 matches sans succès dans le temps réglementaire.

Walker, qui a rejoint le club en juillet 2025 après un bref passage en prêt à l’AC Milan, se retrouve dans une situation inhabituelle en bas du classement. Au micro de BBC Radio Lancashire, l’international anglais n’a pas caché sa frustration face à la situation actuelle du club. « Je suis désespéré, a reconnu Walker. Je n’ai jamais autant voulu une victoire, parce qu’il y a beaucoup de bruit autour de nous. »

Refusant de céder face aux critiques grandissantes, le défenseur a lancé un appel passionné à ses coéquipiers et aux supporters. « Suis-je le joueur le plus talentueux ? Certainement pas. J’ai joué avec des joueurs bien plus talentueux que moi, mais ce dont je suis fier, c’est de travailler dur et de prouver aux gens qu’ils ont tort, a-t-il ajouté. C’est ce que j’espère pouvoir démontrer en me montrant et en étant la voix des joueurs. J’espère qu’ils écouteront cela et qu’ils comprendront que je ne baisse pas les bras et que je suis prêt à me battre jusqu’au tout dernier moment. »