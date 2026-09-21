La controverse d'espionnage de Southampton a éclaté pour la première fois en mai, lorsque des membres du staff de Middlesbrough ont appréhendé un stagiaire des Saints en train d'observer leurs séances d'entraînement avant la demi-finale des play-offs de Championship. Il est rapidement apparu que le club avait auparavant orchestré des missions de surveillance similaires contre Oxford et Ipswich durant la saison régulière.

Une commission indépendante de l'English Football League (EFL) a ensuite prononcé des sanctions sportives sans précédent. Les Saints ont été exclus des play-offs de la saison dernière, les privant d'une promotion lucrative en Premier League, évaluée à un minimum de 200 millions de livres sterling (268 millions de dollars).

En outre, le club a commencé la campagne actuelle avec un retrait de quatre points. La Football Association (FA) a officiellement inculpé Eckert pour mauvaise conduite en juillet pour les mêmes faits, et une commission réglementaire indépendante examinera son dossier cette semaine.



