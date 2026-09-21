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« Nous avons été lésés » : Southampton fustige des sanctions du « Spygate » « inédites » alors que l’entraîneur des Saints, Tonda Eckert, fait face à une nouvelle audience disciplinaire
Les sanctions initiales de l’EFL
La controverse d'espionnage de Southampton a éclaté pour la première fois en mai, lorsque des membres du staff de Middlesbrough ont appréhendé un stagiaire des Saints en train d'observer leurs séances d'entraînement avant la demi-finale des play-offs de Championship. Il est rapidement apparu que le club avait auparavant orchestré des missions de surveillance similaires contre Oxford et Ipswich durant la saison régulière.
Une commission indépendante de l'English Football League (EFL) a ensuite prononcé des sanctions sportives sans précédent. Les Saints ont été exclus des play-offs de la saison dernière, les privant d'une promotion lucrative en Premier League, évaluée à un minimum de 200 millions de livres sterling (268 millions de dollars).
En outre, le club a commencé la campagne actuelle avec un retrait de quatre points. La Football Association (FA) a officiellement inculpé Eckert pour mauvaise conduite en juillet pour les mêmes faits, et une commission réglementaire indépendante examinera son dossier cette semaine.
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Parsons et Eckert plaident pour la clémence
S’exprimant avant l’audience imminente, le directeur général de Southampton, Phil Parsons, a exhorté la FA à prendre en compte l’impact dévastateur de la décision initiale de l’EFL. « Ce que nous espérons en tant que club, c’est qu’ils reconnaissent réellement où nous en sommes à l’heure actuelle, et ce que nous avons déjà traversé, parce que je pense que cela doit être pris en compte », a déclaré Parsons. « Nous perdons de l’argent en n’étant pas en Premier League, mais les entreprises [locales] perdent aussi de l’argent. Nous avons dû dépenser une somme énorme en frais juridiques, et cela affecte encore davantage le club.
« J’ai vraiment le sentiment que nous avons déjà assez subi. Nous avons été touchés. Je pense que c’est l’une des plus lourdes sanctions de l’histoire du football, voire du sport. Nous ne voulons pas être perçus comme une victime de cela. Nous devons aller de l’avant. Les cartes ont été distribuées. »
L’entraîneur Eckert a fait écho à ces propos lors d’une interview accordée à la BBC lundi, qualifiant les sanctions d’« absolument inédites dans l’histoire du sport ». Il a ajouté : « Cela a été une très, très lourde punition. Et c’est difficile pour moi de dire cela parce que cela me concerne. Je me juge moi-même, pas en tant qu’observateur extérieur. Mais j’ai demandé pardon pour ce que j’ai fait. Je me suis excusé publiquement. »
Une opération descendante mise au jour
Les conclusions de la commission de l’EFL ont dressé un tableau accablant de la culture au sein du club, concluant que l’espionnage était « un plan artificiel et délibéré, mis en place du sommet à la base afin d’obtenir un avantage compétitif ». La commission a également noté que des membres juniors du personnel s’étaient sentis poussés à exécuter les opérations de surveillance secrète.
Bien qu’il ait orchestré ces missions clandestines, Eckert a soutenu qu’il ignorait totalement que de tels agissements enfreignaient les règlements de l’EFL. Cependant, le technicien allemand a reconnu le lourd tribut que les retombées de cette affaire ont fait peser sur l’ensemble de l’organisation, concluant : « Je pense que la sanction a été très dure pour le club lors de la saison dernière. »
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En attente du verdict final de la FA
Southampton doit désormais attendre avec anxiété l’issue de l’audience de la commission de régulation indépendante de la FA, prévue cette semaine. Alors que le club évolue déjà avec un retrait de quatre points dans l’actuelle saison de Championship, toute sanction supplémentaire visant Eckert pourrait sérieusement perturber sa course en cours pour la montée.
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