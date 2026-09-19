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La star de West Ham Taty Castellanos accusée d'avoir craché sur le gardien de Millwall Filip Marschall lors d'un derby londonien électrique
Le désordre à The Den
La rencontre tant attendue entre Millwall et West Ham United à The Den a été à la hauteur de sa réputation de match explosif, mais la rencontre a été éclipsée par une grave accusation impliquant Castellanos. Pour la première fois depuis 2012, ces deux féroces rivaux londoniens s’affrontaient dans un match de Championship, créant un climat de forte tension qui a fini par dégénérer en seconde période lors du match nul 2-2.
La tension est montée lorsque Marschall a gardé le ballon plus longtemps que les six secondes autorisées alors que son équipe cherchait à gagner du temps. Castellanos, frustré par ce délai, a sprinté dans la surface de réparation pour mettre la pression sur le gardien. Ce qui a suivi a été une échauffourée soudaine et chaotique impliquant plusieurs joueurs des deux camps, les esprits s’échauffant dans la surface, avant que Marschall ne soit vu en train de pointer son maillot, faisant signe qu’il avait reçu un crachat de l’attaquant de West Ham.
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Plaintes officielles déposées
À la suite de l'altercation sur le terrain, la situation s'est envenimée lorsque le staff technique et l'équipe médicale de Millwall ont réagi aux accusations du gardien. Des informations de Sky Sports indiquent que le staff de Millwall a pris la décision de déposer une plainte officielle auprès des arbitres immédiatement après l'incident. Le quatrième arbitre a depuis confirmé qu'une accusation de crachat avait bien été formulée par le gardien à l'encontre de l'attaquant de West Ham.
Les accusations de crachat sont traitées avec le plus grand sérieux par la Fédération anglaise, et entraînent souvent de longues suspensions si les preuves sont jugées concluantes. De récents précédents soulignent la gravité de telles infractions, avec le milieu de Burnley Hannibal Mejbri, qui a écopé de quatre matches de suspension et d'une amende de 15 000 £ pour avoir craché sur des supporters de Leeds en décembre 2025, tandis que l'ailier de Norwich Borja Sainz a reçu une suspension de six matches et une amende de 12 000 £ pour un incident similaire contre Sunderland en décembre 2024.
L’histoire de deux mi-temps
Avant que la controverse ne prenne toute la lumière, le match avait offert un condensé de l’intense rivalité qui définit le football de l’est et du sud-est de Londres. Millwall avait pris une nette avance de 2-0 et semblait filer vers une victoire de prestige face à ses voisins relégués de Premier League.
West Ham est parvenu à revenir pour arracher un point dans un match fréquemment interrompu par des duels rugueux et des fautes tactiques. Le score final de 2-2, qui maintient West Ham en tête du Championship avec un point d’avance sur Swansea tout en propulsant Millwall à la dixième place, a reflété la nature très disputée de cette rencontre, même si les discussions d’après-match ont été entièrement dominées par le comportement de Castellanos.
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Les entraîneurs réagissent au scandale du crachat
À la suite de ce match tendu, l'entraîneur de West Ham, Nuno Espirito Santo, s'est empressé de prendre ses distances avec la controverse, refusant de se laisser entraîner à commenter l'incident impliquant son attaquant. Interrogé sur l'accusation de crachat lors de ses obligations médiatiques d'après-match, le technicien portugais s'est contenté de déclarer : « Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas faire de commentaire à ce sujet. »
De son côté, l'entraîneur de Millwall, Alex Neil, a abordé la situation de front, apportant son soutien à Marschall tout en reconnaissant lui-même être loin de l'incident. S'exprimant devant la presse après le derby, le manager des Lions a soutenu l'honnêteté de son joueur concernant cette affirmation, notant : « J'étais trop loin, donc il m'est difficile de voir ce qui s'est passé. Je ne partirais pas du principe que Fil dirait ça sans raison, si vous voulez, donc je ne sais pas. Je suis sûr que les arbitres et les autorités, quels qu'ils soient, vont examiner cela et, si cela justifie qu'il faille s'en occuper, je suis sûr qu'ils le feront. »
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