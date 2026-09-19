La rencontre tant attendue entre Millwall et West Ham United à The Den a été à la hauteur de sa réputation de match explosif, mais la rencontre a été éclipsée par une grave accusation impliquant Castellanos. Pour la première fois depuis 2012, ces deux féroces rivaux londoniens s’affrontaient dans un match de Championship, créant un climat de forte tension qui a fini par dégénérer en seconde période lors du match nul 2-2.

La tension est montée lorsque Marschall a gardé le ballon plus longtemps que les six secondes autorisées alors que son équipe cherchait à gagner du temps. Castellanos, frustré par ce délai, a sprinté dans la surface de réparation pour mettre la pression sur le gardien. Ce qui a suivi a été une échauffourée soudaine et chaotique impliquant plusieurs joueurs des deux camps, les esprits s’échauffant dans la surface, avant que Marschall ne soit vu en train de pointer son maillot, faisant signe qu’il avait reçu un crachat de l’attaquant de West Ham.