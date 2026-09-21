ANP
Traduit par
« Stoke à l’extérieur, ce n’était finalement pas si mal » : Andros Townsend plaisante après le bizarre accident d’un rouleau compresseur sur la pelouse en Thaïlande
Un engin lourd percute un ailier
Un incident terrifiant s'est produit au stade Tinsulanon lorsque un rouleau compresseur devenu incontrôlable a percuté Townsend pendant son échauffement avant le match à l'extérieur de Prachuap contre Pattani. L'ancien ailier de Tottenham Hotspur a brièvement eu la jambe gauche et la hanche coincées sous le lourd engin avant que des coéquipiers affolés n'accourent pour le dégager. Malgré la panique généralisée provoquée dans tout le stade, Townsend a miraculeusement échappé à une grave blessure et est même entré en jeu comme remplaçant dans les dernières secondes du temps additionnel.
- Pro Sports Images
L’attaquante anglaise fait part de son humour
Au lieu d’être secoué par cette collision terrifiante, l’ancien international anglais aux 13 sélections a choisi d’en rire et de partager la scène sur ses réseaux sociaux. Townsend a reposté des images de la collision, en comparant avec humour ce moment surréaliste aux déplacements glacials et balayés par le vent à Stoke City pendant sa carrière de joueur en Premier League.
Commentant l’accident via sa story Instagram, Townsend a publié : « Il s’avère qu’un déplacement à Stoke n’était finalement pas si terrible. Balayez pour voir pourquoi. »
Les fans du monde entier réagissent chaleureusement
Cette scène insolite est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant un élan de soulagement ainsi qu’une vive amusement chez les supporters du monde entier. Les observateurs locaux du football thaïlandais ont même affublé l’attaquant d’un surnom humoristique après sa réaction détendue à cette épreuve effrayante.
En réponse à une publication en ligne qui le qualifiait de « roi des mèmes dans l’histoire de la Thai League », Townsend a simplement répondu, accompagné de quatre émojis hilares : « crois-moi »
- ANP
Les examens médicaux précèdent les matches
Une nette victoire 3-0 sur la pelouse de Pattani a permis à Prachuap de poursuivre sa série encourageante en Thai League 1. Bien que le vétéran ailier ait été suffisamment en forme pour disputer les dernières minutes, le staff médical du club doit lui faire passer des examens complets au niveau de la hanche et de la cuisse, touchées par des contusions, afin d’écarter toute complication. L’expérimenté attaquant va désormais tenter de retrouver sa pleine forme avant la reprise des compétitions nationales après la prochaine trêve.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles