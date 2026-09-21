Au lieu d’être secoué par cette collision terrifiante, l’ancien international anglais aux 13 sélections a choisi d’en rire et de partager la scène sur ses réseaux sociaux. Townsend a reposté des images de la collision, en comparant avec humour ce moment surréaliste aux déplacements glacials et balayés par le vent à Stoke City pendant sa carrière de joueur en Premier League.

Commentant l’accident via sa story Instagram, Townsend a publié : « Il s’avère qu’un déplacement à Stoke n’était finalement pas si terrible. Balayez pour voir pourquoi. »