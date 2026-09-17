Les propriétaires vedettes de Wrexham, Reynolds et Mac, n'ont jamais hésité à utiliser leur plateforme pour un peu d'intox, et leur dernière saynète sur les réseaux sociaux a préparé le terrain pour une confrontation brûlante. Dans une vidéo publiée sur le compte X officiel de Wrexham, le duo s'est moqué du récent passé de Southampton en matière d'espionnage sur le terrain d'entraînement, en faisant référence à l'incident lors duquel les Saints ont été exclus de la finale des play-offs et sanctionnés d'un retrait de quatre points après qu'un stagiaire a été surpris en train d'espionner la séance d'entraînement de Middlesbrough.

La vidéo débute avec Reynolds surgissant derrière un arbre, dans le thème de l'observation clandestine. Présentée en apparence comme une promotion pour leur sponsor maillot, Firefox, la star de Deadpool a lancé : « Aujourd'hui, sans raison particulière, nous voulons parler de l'importance de la vie privée. » Le créateur de It's Always Sunny in Philadelphia, Mac, l'a rapidement rejoint, en ajoutant : « Plus précisément, comment empêcher des espions de voir ce que vous faites. »