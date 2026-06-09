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Premier League Overview

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Premier League, fixtures & results

Monday, June 8
Atletico Ottawa badge
Atletico Ottawa
ATO
5
Supra du Quebec badge
Supra du Quebec
SDQ
3
FT
Tuesday, June 9
Forge FC badge
Forge FC
FOR
1
HFX Wanderers FC badge
HFX Wanderers FC
WAN
0
FT
Inter Toronto FC badge
Inter Toronto FC
ITO
1
Cavalry FC badge
Cavalry FC
CAV
5
FT
Saturday, June 13
Vancouver FC badge
Vancouver FC
VAN
Pacific FC badge
Pacific FC
PAC
Thursday, July 30
Cavalry FC badge
Cavalry FC
CAV
Inter Toronto FC badge
Inter Toronto FC
ITO
Pacific FC badge
Pacific FC
PAC
Supra du Quebec badge
Supra du Quebec
SDQ
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Standings

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Forge FC crestForge FC108111541125
W
W
W
L
W
2Cavalry FC crestCavalry FC107211951423
W
W
L
W
W
3Atletico Ottawa crestAtletico Ottawa104241518-314
W
L
D
W
W
4Inter Toronto FC crestInter Toronto FC93331317-412
L
L
L
D
W
5Supra du Quebec crestSupra du Quebec93241314-111
L
D
W
D
L
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