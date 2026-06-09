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Premier League
Premier League Overview
Premier League, fixtures & results
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Monday, June 8
Saturday, June 13
Thursday, July 30
Standings
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|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Forge FC
|10
|8
|1
|1
|15
|4
|11
|25
|2
|Cavalry FC
|10
|7
|2
|1
|19
|5
|14
|23
|3
|Atletico Ottawa
|10
|4
|2
|4
|15
|18
|-3
|14
|4
|Inter Toronto FC
|9
|3
|3
|3
|13
|17
|-4
|12
|5
|Supra du Quebec
|9
|3
|2
|4
|13
|14
|-1
|11