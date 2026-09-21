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Copa del Rey

Copa del Rey Overview

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Copa del Rey, fixtures & results

Wednesday, February 4
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
5
FT
Tuesday, February 10
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FT
Wednesday, February 11
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
4
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
FT
Monday, March 2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FT
agg 3 - 4
Tuesday, March 3
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FT
agg 2 - 0
Friday, April 17
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
FT
pen 3 - 4
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Standings

Maurice Revello Tournament Grp. A

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Tunisia U23 crestTunisia U2342117347
D
W
L
W
2DR Congo U20 crestDR Congo U2042117527
W
D
W
L
3China U20 crestChina U20420226-46
L
W
L
W
4Saudi Arabia U23 crestSaudi Arabia U2342028716
L
W
W
L
5Colombia U19 crestColombia U19402258-32
D
D
L
L

Maurice Revello Tournament Grp. B

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Portugal U20 crestPortugal U2043101331010
W
W
D
W
2Ivory Coast U20 crestIvory Coast U2042208538
W
D
W
D
3Japan U20 crestJapan U20421167-17
W
W
L
D
4Canada U20 crestCanada U20410349-53
L
L
L
W
5Venezuela U20 crestVenezuela U20400429-70
L
L
L
L
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