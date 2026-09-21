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Copa del Rey
Copa del Rey Overview
Copa del Rey, fixtures & results
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Wednesday, February 4
Tuesday, February 10
Wednesday, February 11
Monday, March 2
Tuesday, March 3
Friday, April 17
Standings
Maurice Revello Tournament Grp. A
|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Tunisia U23
|4
|2
|1
|1
|7
|3
|4
|7
|2
|DR Congo U20
|4
|2
|1
|1
|7
|5
|2
|7
|3
|China U20
|4
|2
|0
|2
|2
|6
|-4
|6
|4
|Saudi Arabia U23
|4
|2
|0
|2
|8
|7
|1
|6
|5
|Colombia U19
|4
|0
|2
|2
|5
|8
|-3
|2
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Maurice Revello Tournament Grp. B
|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Portugal U20
|4
|3
|1
|0
|13
|3
|10
|10
|2
|Ivory Coast U20
|4
|2
|2
|0
|8
|5
|3
|8
|3
|Japan U20
|4
|2
|1
|1
|6
|7
|-1
|7
|4
|Canada U20
|4
|1
|0
|3
|4
|9
|-5
|3
|5
|Venezuela U20
|4
|0
|0
|4
|2
|9
|-7
|0