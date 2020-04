Quem vai ficar com Philippe Coutinho? Chelsea, Newcastle e os possíveis destinos do meia

Perto de deixar o Bayern de Munique, brasileiro é especulado em times da Premier League - mas ainda pode retornar ao Barcelona

Philippe Coutinho é um dos nomes que mais deve agitar a próxima janela de transferências. Em fim de empréstimo com o de Munique, o jogador teria que ser comprado pelo time bávaro para seguir na . Porém, o brasileiro não conseguiu retomar o nível apresentado no e o valor de compra pré-fixado em 120 milhões de euros (aproximadamente R$ 740 milhões) não deve ser exercido pelos alemães.

É verdade que a temporada de Coutinho não foi das piores. Pelo Bayern, o meia de 27 anos marcou nove gols em 32 partidas e teve alguns bons jogos com a camisa vermelha, chegando a marcar um hat-trick contra o Werder Bremen. Mesmo assim, ele esteve longe de lembrar os seus melhores dias e de atingir o potencial que tem.

Assim, o futuro de Coutinho deve realmente ser fora de Munique. Mas com tantos clubes especulados, qual será o verdadeiro destino do brasileiro? Veja quais são os principais candidatos para ficar com o jogador.

Philippe Coutinho ainda é jogador do Barcelona, mas após sua apagada passagem pela Catalunha, ele não desperta boas lembranças nos torcedores culés. Mesmo assim, o técnico Quique Setién vê com bons olhos o retorno do brasileiro. O treinador acredita que o jogador ainda pode recuperar seu bom futebol na .

Porém, Coutinho tem um passe estimado em 120 milhões de euros, valor que pode ser fundamental para os planos do Barcelona no futuro . O retorno de Neymar é sonho antigo do time catalão, que também tem Lautaro Martínez como alvo para a próxima temporada.

Neste cenário, o brasileiro pode ser tornar um personagem importante. Além de ser vendido para um outro clube e render uma boa quantia em dinheiro, o que certamente seria importante para as finanças da equipe, ele pode virar moeda de troca e terminar envolvido nas negociações com a ou com o . Portanto, não é provável que Coutinho volte para o Barcelona neste momento.

Desde o início o Chelsea apareceu como um dos principais favoritos para contratar Coutinho. Antes de o brasileiro ir ao Bayern, inclusive, o clube inglês já estava interessado no jogador.

O Barcelona estuda uma troca envolvendo o volante Kante, visto que Rakitic e Vidal podem deixar a equipe ao final da temporada. Mas caso nenhum outro clube compre o jogador, os Blues podem tentar levar o meia por empréstimo.

O Chelsea seria um destino favorável para Coutinho, já que existe uma grande lacuna deixada desde a saída de Hazard, o clube tem dinheiro para seguir na negociação e é da Premier League, onde o brasileiro viveu seu melhor momento. Essa também é a opinião de Rivaldo, que acredita que o meia possa se recuperar na equipe de Londres.

O Newcastle tem tudo para se tornar o novo rico da Europa. O clube deve ser adquirido por um Fundo de Investimento Público (PIF) da em breve e, com isso, já estuda possíveis reforços. E segundo o jornal Daily Mirror, a equipe inglesa pretende contratar Philippe Coutinho e Antoine Griezmann.

Portanto, caso o Newcastle realmente seja comprado pelo fundo árabe, o alto investimento e um bom projeto de longo prazo podem seduzir o brasileiro, que também vê com bons olhos uma volta à Premier League.

Outros clubes da Premier League

Kia Joorabchian, representante de Philippe Coutinho, já revelou que teve uma conversa com o brasileiro sobre sua volta à Premier League. Assim, a grande questão ficaria por conta do clube, que precisa acertar a transferência do jogador com o Barcelona.

Neste contexto, Liverpool, e apareceram como alguns dos possíveis interessados no meia.

O Liverpool, claro, gostaria de um retorno do jogador, para formar um quarteto fantástico com Mané, Salah e Firmino. O técnico Jurgen Klopp já disse que não queria que Coutinho deixasse os Reds.

O Manchester United, por outro lado, já investiu um bom dinheiro na contratação de Bruno Fernandes. Assim, o clube talvez pense duas vezes em pagar uma alta quantia por um outro meia. Rio Ferdinand, ídolo dos Red Devils, disse que com a chegada do português, Coutinho não seria uma boa contratação para a equipe de Solskjær.