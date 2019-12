No Bayern, Coutinho já é mais garçom do que foi no Barcelona

O brasileiro protagonizou, contra o Werder Bremen, uma de suas melhores exibições no futebol europeu

Philippe Coutinho foi o grande nome do fim de semana na Europa. No sábado (14), o de Munique começou perdendo por 1 a 0 para o , pela 15ª rodada da , e o brasileiro foi o grande protagonista da virada que terminaria com vitória por 6 a 1.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O camisa 10 empatou o duelo e deu o passe para Lewandowski fazer o segundo. No terceiro, tocou de cobertura no limite do que era possível para fazer a bola entrar, sendo que o sexto tento foi outro golaço – desta vez com a assinatura clássica do carioca, um chute certeiro de fora da área.

Três gols e duas assistências em um único jogo: atuação inédita na história de Philippe Coutinho em sua carreira na Europa. O meia-atacante havia feito um hat-trick (a trinca de gols em uma só partida) duas vezes desde que deixou o : em 2017 pelo , contra o Spartak de Moscou na , e no ano seguinte já vestindo a camisa do diante do .

🇧🇷🇩🇪 SHOW DO COUTINHO!

O meia marcou três gols e deu duas assistências na goleada por 6 a 1 do Bayern de Munique em cima do Werder Bremen neste sábado. Veja os lances do camisa 10 bávaro! pic.twitter.com/62WEJ8hZMT — FOX Sports (@FoxSportsBrasil) December 14, 2019

Mas jamais o hat-trick veio acompanhado de dois passes para gols.

Ainda que faça uma temporada de certa forma irregular, assim como o próprio Bayern, que no Campeonato Alemão ocupa apenas a quinta posição e já demitiu treinador, Coutinho dá mostras de que a mudança de ares, da Catalunha para a Bavária, tem sido boa: não apenas no individual, mas no que ele pode oferecer aos companheiros de time.

Considerando todas as competições disputadas pelo Bayern, Coutinho já chegou a sete assistências em 20 jogos. O número é maior ao de suas duas temporadas pelo Barcelona: em 2017-18 foram seis passes para gols e na campanha seguinte o brasileiro serviu os companheiros cinco vezes.

Emprestado até o fim desta temporada pelo Barcelona, Coutinho parece estar disposto a fazer o Bayern exercer o direito de compra em definitivo estipulado em € 120 milhões.