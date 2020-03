Por que o Chelsea seria o lugar ideal para Coutinho

O brasileiro, emprestado pelo Barcelona ao Bayern de Munique, estaria na losta de desejos do clube londrino

Philippe Coutinho foi a contratação mais cara já feita pelo , que desembolsou 145 milhões de euros para tirá-lo do em 2018, mas hoje é visto como descartável no Camp Nou. Tanto, que os catalães o emprestaram para o de Munique... que também não parece convicto o bastante para exercer a cláusula de compra em definitivo.

No futebol alemão, Coutinho já teve bons momentos, embora lhe falte constância. Um pouco como foi sua passagem pelo Barcelona e como tem sido sua experiência com a seleção brasileira. O consenso é de que Philippe não voltou a encontrar o excelente futebol demonstrado nas cinco temporadas e meia em que vestiu a camisa do Liverpool.

Em meio a esta situação, o jornal Lance! noticiou o interesse do em contar com o brasileiro. A imprensa espanhola repercutiu a notícia, que não chega a ser novidade.

Antes de Coutinho ser emprestado para o Bayern, o clube londrino acenou com o interesse em contar com os seus serviços. Ainda que o futebol esteja, neste momento, suspenso por causa da pandemia do novo coronavírus, é possível imaginar por que este namoro poderia terminar em um casamento interessante no futuro.

Questão financeira

Não sejamos hipócritas: o dinheiro é, quase sempre, quem dá a última palavra no futebol profissional. E se o Bayern reluta para pagar a cláusula de 120 milhões de euros para ter Coutinho em definitivo, em maio de 2019 o Chelsea estava, segundo informação do jornal Metro, disposto a gastar 158 milhões pelo carioca.

O problema é que, na época, os Blues lutavam para evitar uma punição que a FIFA acabaria por aplicar, lhes proibindo de efetuar compras – sanção que já foi recentemente encerrada. Segundo a informação do Lance!, contudo, a intenção do Chelsea agora seria trazer Coutinho por empréstimo em um primeiro momento.

Histórico na Premier League

Mas levando em conta o histórico que Philippe Coutinho tem na Premier League, é possível imaginar que o Chelsea possa mudar de ideia e investir na contratação do jogador de 27 anos. Afinal de contas, o seu passado como jogador do Liverpool é recheado de grandes momentos.

Basta dizer que, mesmo estando em seu segundo ano fora da , Coutinho ainda é o segundo brasileiro com mais gols na Premier League (41 gols, menos apenas em relação a Roberto Firmino), além de seguir como líder de assistências dentre os brasucas (35 passes para gols, um a mais do que Firmino).

Carência pós-Hazard

Com a saída de Eden Hazard para o Real Madrid, o Chelsea perdeu o seu grande ídolo e referência técnica do time. Coutinho, apesar da irregularidade demonstrada desde que saiu da Inglaterra, tem habilidade e ainda rende melhor quando atua justamente na mesma ponta-esquerda que o belga.

Futuro de Willian

Também um ídolo histórico do Chelsea, Willian herdou, nesta temporada, a camisa 10 que era de Hazard. O brasileiro ainda demonstra ser uma peça útil ao time de Frank Lampard e também atua como meia ou pelas pontas, mas seu futuro está em dúvidas devido às questões contratuais: enquanto deseja três anos de renovação, os londrinos lhe oferecem dois.

Vontade recente do Chelsea em investir em seus talentos, histórico comprovado na Premier League, lacuna aberta para ocupar a vaga de referência. São alguns dos pontos que ajudam a explicar por que o clube inglês seria um lugar ideal para Philippe Coutinho.