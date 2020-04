Coutinho por Kanté, a troca do momento estudada pelo Barcelona

O brasileiro quer voltar à Inglaterra e o Barça quer um jogador com as características do francês; Kanté, porém, prefere seguir no Chelsea

O está buscando, entre algumas prioridades, um meio campista com características diferentes daqueles que já tem no elenco. O clube busca um jogador com potência, com poder de marcação e agressividade no ataque. Um jogador que possa ditar o ritmo da partida. E um alvo já está definido: N'Golo Kanté.

O meio campista do interessa o Barça já há algum tempo mas tal interesse nunca evoluiu pelo alto preço imposto pelo clube inglês. Mas, aos 29 anos, o francês pode mudar de ares pelas condições financeiras dos times. Com a pandemia do coronavírus, o mercado de transferências pode ser recheado de troca de jogadores entre os times.

Neste contexto, o Barcelona tem um "trunfo" para conseguir o jogador tão desejado: Philippe Coutinho. O brasileiro não seguirá no e não deve ganhar espaço no Barça na próxima temporada. E ele estaria disposto a voltar para a Premier League , onde viveu seu melhor momento com o .

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, outros clubes ingleses estariam interessados no brasileiro como , , e o próprio Chelsea. Mas tirar Kanté dos Blues não deve ser uma terfa fácil, já que ele é um dos protagonistas do time de Frank Lampard.

O Chelsea, porém, se anima com a possibilidade de contar com Coutinho . Antes do empréstimo dele ao Bayern, os londrinos tentaram a contratação do brasileiro e já planejavam uma oferta pelo jogador para tê-lo na próxima temporada.

O Barcelona quer jogadores que mudem o estilo da equipe. Meio campistas como Ivan Rakitic e Arturo Vidal devem deixar a equipe ao final da temporada - mesmo que ainda sem data para isso - e Sergio Busquets já está perto dos 32 anos e vem sofrendo muito com o desgaste físico recentemente.

A troca de jogadores não seria uma novidade para o Barcelona, que no início da temporada trocou Jasper Cillessen com Neto, que estava no . A negociação entre Coutinho e Kanté seria nos mesmo moldes.

O francês ainda tem três anos de contrato com o Chelsea e vale lembrar que quando se destacou pelo Leicester, recusou o Barcelona e outros gigantes europeus como , e . Kanté, caso pense em mudar de clube, não aceitaria uma função secundária como ser um "reserva de luxo".

Até por este motivo, Kanté já recusou se transferir ao Real Madrid , onde Zidane o quer como o reserva imediato de Casemiro. No Barcelona, uma alternativa a Kanté seria Tanguy Ndombélé, francês de 23 anos do Tottenham.