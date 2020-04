Agente revela desejo de Coutinho: "quer voltar a jogar na Premier League"

Futuro do brasileiro segue indefinido, enquanto o Barcelona busca novo empréstimo

O futuro de Philippe Coutinho segue muito especulado e indefinido. Emprestado ao de Munique até o final da temporada, o já procura um novo destino para o brasileiro, enquanto Kia Joorabchian, representante do brasileiro abriu o jogo e revelou que o meia, que já brilhou em com as cores do , estaria disposto a regressar à Premier League.

"Falámos muito sobre isso e é claro que ele sempre gostou de jogar na Premier League. Provavelmente, adoraria regressar e jogar lá. No entanto, desde a pandemia do novo coronavírus que não voltamos a falar sobre o seu futuro", afirmou o agente, em declarações à Sky Sports.

" ? Todos os cenários são uma possibilidade. Não sabemos quais serão as condições financeiras dos clubes, incluindo o Barcelona e os da Premier League", completou.

Rumores apontam que o Chelsea está tentando o empréstimo do brasileiro por uma temporada, enquanto e Arsenal surgem como possíveis interessados no talento de Coutinho.