Barcelona pode emprestar Coutinho novamente - desta vez para o Chelsea

De saída do Bayern de Munique, time inglês pode ser o seu novo destino

Em meio à pandemia do coronavírus, e buscam um acordo por Philippe Coutinho. De acordo com o "Sport", a equipe inglesa está tentando o empréstimo do brasileiro por uma temporada.

No entanto, apesar da negociação entre os clubes está bem encaminhada, os espanhóis desejam incluir uma cláusula de compra obrigatória de 65 milhões de euros (cerca de R$ 370 milhões), enquanto o Chelsea prefere que essa cláusula seja opcional. Eles ainda não chegaram a um consenso.

Caso as partes cheguem a um acordo, os Blues pagariam cerca de 30 milhões de euros (cerca de 170 milhões) entre salários, luvas e transação para ter Coutinho por um ano.

Nesta temporada, o meia participou de 32 jogos, marcando nove gols e dando oito assistências.

Chelsea já teve interesse em Coutinho

Na última temporada, o time inglês havia definido o brasileiro como o seu principal alvo. No entanto, não pôde contratar o jogador devido à uma sanção da Fifa.

Desta forma, o meia acabou assinando com o de Munique por uma temporada.