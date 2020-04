Tem alguém no Barcelona que deseja Coutinho: Quique Setién

Em entrevista, o treinador do Barça expôs sua admiração ao brasileiro e disse que conta com ele para o começo da próxima temporada

Embora Philippe Coutinho não seja um dos jogadores mais queridos no e dificilmente fique no clube após o fim do empréstimo ao Bayern, Quique Setién quer o brasileiro. Questionado sobre o meio campista, o treinador falou em tom de admiração.

"Eu gosto muito e é um jogador que tem os princípios do Barcelona", afirmou Setién à rádio RAC1. Sobre a saída em definitivo de Coutinho, ele adicionou: "Teriam que pagar a cláusula ou oferecer uma quantia de dinheiro suficientemente grande para o clube aceitar. Conto que ele possa estar aqui no começo da próxima temporada. É um grande jogador, sem dúvida".

Coutinho teve seu nome ligado a vários clubes nos últimos dias. O brasileiro já afirmou que quer voltar para a Premier League, onde foi feliz com o , e o Chelsea poderia ser o destino para o brasileiro em uma possível troca entre ele e Kanté.

Sobre contratações para a próxima temporada, Setién foi cauteloso e observou: "Acho que a situação que estamos enfrentando agora e o futuro imediato são incertos. Todas as previsões que foram feitas anteriormente devem ficar isoladas, como nós estamos. Ninguém sabe o que vai acontecer, se jogaremos. Sabemos como está a economia e isso vai mudar o mercado".

Antes da paralisação do futebol por conta do coronavírus, o Barça enfrentou problemas no ataque. As diversas lesões dos jogadores de frente encurtaram as opções do elenco catalão, tanto que Martin Braithwaite foi contratado à pressas. Mas um jogador criado em La Masia poderia ser a solução: Carles Perez. Porém, o clube o emprestou para a meses antes.

"Quando perdemos Dembélé foi um problema muito grande, tínhamos muita confiança nele. Suárez também se lesionou. Talvez não devíamos ter emprestado Carles Péres", disse. Lembrando que era Ernesto Valverde o treinador do Barcelona quando Pérez foi emprestado.

Setién também discordou de Leo Messi, que tempos atrás havia afirmado que o Barça não estava pronto para vencer a Liga dos Campeões. O técnico reafirmou as chances do clube no torneio continental justamente por ter o melhor do mundo no elenco.