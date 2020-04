Newcastle, o novo 'super rico' do futebol? Quem são os possíveis compradores e quais reforços já são especulados no clube?

O United poderá em breve ter novos proprietários, com uma oferta de aquisição de 300 milhões de libras (US$ 375 milhões) em andamento para tirar o clube da Premier League das mãos do notório Mike Ashley.

Os fãs de Magpies estão agitando uma mudança de dono há anos, depois de testemunhar dois rebaixamentos sob a administração de Ashley, com um sentimento de frustração que apodrece entre os devotos do clube de Tyneside.

Ashley está ciente desse sentimento e ele colocou o clube à venda em 2017. Depois de algumas partidas falsas, parece que ele agora pode ter encontrado um comprador, com a Premier League sendo informada de que o processo está quase completo.

Então, quem está comprando o Newcastle do proprietário do Sports Direct e quais são seus planos? A Goal traz a você tudo o que você precisa saber sobre a possível aquisição.

Quem está comprando o Newcastle United?

O Fundo de Investimento Público (PIF) da , liderado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, é o principal investidor da proposta de compra do Newcastle United, hoje nas mãos de Ashley.

Foi relatado que os planos de aquisição verão o PIF saudita adquirir uma participação de 80% no clube. Os 20% restantes serão divididos entre os PCP Capital Partners de Amanda Staveley (10%) e empresários britânicos, os irmãos Reuben (10%).

O PIF é o fundo soberano da Arábia Saudita, que investe em vários projetos diferentes em todo o mundo. A PCP Capital Partners é uma empresa de capital de risco e os irmãos Reuben - David e Simon - estão principalmente no setor de investimentos imobiliários.

Se a aquisição do clube continuar, Yasir Al-Rumayyan estará na presidência do Newcastle, de acordo com o Evening Chronicle. Al-Rumayyan, que também está envolvido com Saudi Aramco, Uber e SoftBank, será acompanhado pelo conselho do clube por Staveley.

O nativo de Yorkshire Staveley, que ajudou a intermediar a compra do pelo Sheikh Mansour de Abu Dhabi em 2008, esteve envolvido em negociações sobre a compra potencial de Newcastle por vários anos, depois de tentar fazer um acordo com Ashley em 2017, quando ele inicialmente colocou o clube à venda.

Depois que o acordo se desintegrou, Ashley descreveu as negociações como "exaustivas, frustrantes e uma completa perda de tempo", mas Staveley não se deixou levar pelos comentários desdenhosos do magnata do varejo esportivo, dizendo ao The National em 2019 que era "água debaixo da ponte" .

"Somos grandes fãs de Newcastle, grandes fãs da equipe", disse Staveley na época, acrescentando que a equipe de Tyneside estava entre "muitos clubes" que seu grupo estava vendo.

O plano por trás da aquisição é, naturalmente, melhorar as fortunas do clube e transformar Newcastle em um time que desafia a glória da Premier League e da Liga dos Campeões, semelhante ao que aconteceu no e no .

"Por muito tempo, Newcastle existe para o benefício de um homem, e esse não será o caso dos novos proprietários", disse Alex Hurst, presidente do Newcastle United Supporters Trust, ao Guardian.

"Como torcedores, o que queremos ver deles é que o clube seja administrado de maneira sustentável, transparente e ambiciosa.

"Não exigimos ganhar troféus ou vencer a Liga dos Campeões e agradecemos que eles não possam nos fornecer um 'efeito Manchester City', mas o que queremos é uma sensação firme de que temos nosso clube de volta. e que está novamente indo na direção certa ".

Curiosamente, não é o primeiro clube da Premier League com o qual os investidores sauditas estão envolvidos em discussões. Houve relatos em 2019 de que Mohammed bin Salman estava considerando uma aquisição de £ 3,8 bilhões (US $ 4,9 bilhões) do . As negociações de aquisição foram descartadas como "completamente falsas", mas foram realizadas discussões entre o clube e o PIF sobre um "projeto de patrocínio de propaganda".

As prováveis transações dos potenciais proprietários do Newcastle?

Caso a aquisição de Newcastle, guiada por Staveley, apoiada pela Arábia Saudita, acabe por acontecer, espera-se um investimento financeiro significativo, particularmente no mercado de transferências.

O reino do Oriente Médio é um dos estados mais ricos do mundo e seu apoio potencialmente faria de Newcastle um jogador importante no que diz respeito à contratação de jogadores, semelhante à transformação de Man City sob o Sheikh Mansour.

Antoine Griezmann foi apontado como um possível recruta quando a aquisição foi concluída, com a Sport Mediaset relatando que a estrela do está na agenda. O canal também informa que Massimiliano Allegri, ex-técnico da e do , está sendo escalado como substituto de Steve Bruce.

Assim como Allegri, Mauricio Pochettino, ex-técnico do , foi apontado como potencial novo técnico do Newcastle, com a lenda do Magpies Mick Martin dizendo ao Express: "[Pochettino] conhece grandes jogadores, conhece a América do Sul e a Europa. Ele é um grande nome no jogo ".

O ex-chefe do Newcastle Rafa Benitez também foi jogado no boato, apesar de deixar o clube para a após um prolongado desacordo com Ashley sobre as transferências do clube.

Vários jogadores da Premier League também estão ligados ao Newcastle, incluindo o meio-campista do , John McGinn, e o ala do , Dwight McNeil. McGinn, que também foi apontado como um potencial alvo de transferências do Manchester United, provavelmente custaria entre 20 e 30 milhões de libras, enquanto acredita-se que McNeil seja avaliado em 35 milhões de libras.

O atacante do Moussa Dembele é alvo do Newcastle há vários meses, enquanto os fãs pensam animadamente na possibilidade de que novos donos de bilionários tenham a capacidade de contratar a estrela do , Kylian Mbappe.

Outros que podem ser mais realistas no futuro imediato são a dupla do AC Milan Franck Kessie e Hakan Calhanoglu. O internacional da Kessie acrescentaria aço ao meio-campo do Magpies, enquanto o astro turco Calhanoglu possui uma técnica impressionante, principalmente de chutes de bola parada.

Os novos proprietários de Newcastle expandirão o St James 'Park?

Além de investir dinheiro no orçamento de transferências do clube, a fim de atrair grandes nomes do nordeste da , os futuros proprietários de Newcastle estão planejando melhorar o St James 'Park.

O estádio com capacidade para 52.000 pessoas recebeu um ligeiro facelift em 2019, mas não foi extensivamente expandido desde 2000 e outros desenvolvimentos do estádio viram cair na mesa dos maiores locais de futebol do Reino Unido. Hoje é o 10º maior estádio de futebol do país e, apesar de ter uma das maiores bases de fãs do Reino Unido, Newcastle agora tem um terreno menor do que clubes como e Tottenham.

Ainda não está claro como o St. James 'Park será reconstruído, mas é provável que haja uma atualização tipicamente modernizadora.

