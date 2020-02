Barcelona tem dinheiro para Neymar e Lautaro? Coutinho pode ser uma solução

Espanhóis querem contratar dupla de atacantes sul-americanos na próxima janela de transferências; orçamento pode ser problema

Com as lesões de Suárez e Dembélé, o Barcelona tenta contratar Ángel Rodríguez, do , como um plano B. Porém, é na próxima janela de transferências que os catalães esperam fazer duas contratações de peso: Neymar e Lautaro Martínez.

O argentino, com multa rescisória na casa dos 111 milhões de euros, é considerado o sucessor ideal para o centroavante uruguaio. Mesmo assim, o desejo de trazer Neymar para reviver os melhores dias do trio MSN segue vivo – inclusive, Messi já expressou publicamente o desejo de jogar novamente com o craque brasileiro. Mas, para isso, os espanhóis terão de abrir os cofres. O camisa 10 do é avaliado em torno de 170 milhões de euros.

Foto: Getty Images / Goal

Isso significa que, para trazer a dupla de ataque sul-americana, o terá de desembolsar um valor de cerca de 281 milhões de euros no total. Atualmente, o clube catalão possui um orçamento de apenas 12 milhões de euros para contratar na próxima janela de transferências. Então, a esperança culé se volta para dois jogadores: Philippe Coutinho, emprestado ao de Munique, e Ousmane Dembélé.

Os espanhóis esperam conseguir algo em torno de 132 milhões de euros com a venda da dupla, algo bem abaixo do que foi pago em suas contratações. O valor ainda não chega perto do orçamento necessário para trazer Neymar e Lautaro, mas existem outros jogadores que podem ser vendidos.

Rakitic e Vidal também são cotados para negociações em busca de caixa. O Barcelona acredita conseguir cerca de 40 milhões de euros com a venda dos volantes. A dupla inclusive já tem substitutos no atual elenco, como os jovens Arthur e De Jong.

Então, se o Barcelona realmente quiser contratar as duas estrelas sul-americanas para a próxima temporada deverá fazer uma boa reformulação em seu plantel de jogadores. Portanto, não se assuste se em pouco meses um Barcelona muito diferente estiver dentro de campo.