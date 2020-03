Coutinho teria vaga no Manchester United? Não com Bruno Fernandes, diz Ferdinand

O meia vendo sendo muito ligado à uma volta para o futebol inglês

Com a saída de Philippe Coutinho do Bayern de Munique quase certa - e a volta para o Barça que também não parece provável - a volta do meia ao futebol inglês parece ser uma boa opção. Foi na Terra da Rainha que o brasileiro viveu seu melhor momento, quando jogava pelo .

Um dos possíveis destinos de Coutinho pode ser o , no entanto, o ex-zagueiro dos Reds, Rio Ferdinand, não considera que seria uma boa contratação para seu antigo clube neste momento.

Ele acredita que, com Bruno Fernandes no elenco, não há necessidade e nem espaço para Coutinho nos Reds. "Voltar à Premier League, para o clube certo, seria ideal para ele. Anteriormente diria o Manchester United, mas com a chegada de Bruno Fernandes já não posso dizer isso", afirmou.

Além do United, o brasileiro também estava sendo ligado ao Chelsea e ao - time que Ferdinand considera que pode ser uma boa escolha para o meia: "Se ele melhoraria os Spurs? Sim, não tenho dúvidas. É um jogador que José Mourinho gosta. Pessoas como Kane, Dele, Son, etc., todos se beneficiariam de alguém como ele".

Opinião que é compartilhada por Paul Robinson, ex-goleiro do Tottenham, que disse ao Football Insider que, apesar da má fase que vive, Coutinho seria um trunfo para qualquer time.

Ele acredita, inclusive, que se for necessário, o time de Jose Mourinho deveria vender jogadores para contar com o brasileiro. "Se você tiver a opção de contratar um jogador de classe mundial como Coutinho, você olha para o elenco e dispensa em outras áreas para permitir que um jogador dessa qualidade entre no seu time", opinou Robinson.

O contrato de Coutinho com o de Munique se encerra no meio do ano e, apesar de o meia ainda ter seu futuro incerto, muito vem se falando sobre a possível volta à .