Coutinho aproveita baixas do Bayern e faz 2 em goleada polêmica sobre Hoffenheim

Mesmo com a goleada, o jogo foi paralisado após cânticos da torcida do clube bávaro; entenda

Sem Kingsley Coman, que vinha tendo boa campanha? Sem Robert Lewandowski, artilheiro da Liga dos Campeões e da Bundesliga? Nenhum problema para o de Munique, aparentemente. O clube bávaro esmagou o , pelo Campeonato Alemão, venceu por 6 a 0, marcou quatro gols só no primeiro tempo e contou com uma grande performance de Philippe Coutinho.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O brasileiro, tendo uma oportunidade no time titular justamente pela lesão de Coman, agarrou a chance e não desperdiçou: fez uma grande partida, marcando o quarto e o quinto gol do Bayern. O primeiro dele, aos 33, foi um grande chute, ao estilo Coutinho, depois de um bate-rebate dentro da área. Já em seu segundo tento, aos 47, o meio-campista só empurrou para o gol, depois de receber passe açucarado de Thomas Muller.

Mais times

O Bayern abriu o placar com Gnabry (dessa vez, longe de Londres), em outra assistência de Muller, ampliou com Kimmich, de fora da área, fez o terceiro com Zirkzee, em uma típica jogada de centroavante, e o último, com Goretzka, após passe de Tolisso, com ambos vindo do banco de reservas.

Zirkzee, por sinal, foi outro destaque da partida. O centroavante holandês, da base do Bayern, com apenas 18 anos, teve a responsabilidade de substituir ninguém menos do que Robert Lewandowski. O jovem impressionou, mostrou imposição física e deu conta do recado, bem como marcou um dos gols fazendo um pivô e girando em cima do adversário, em uma clássica jogada de artilheiro.

No entanto, não podemos deixar de destacar as cenas lamentáveis que ocorreram ao final da partida.

Hoffenheim x Bayern foi paralisado por causa de uma faixa da torcida do Bayern ofendendo Hopp, o mecenas do Hoffenheim https://t.co/A6DFJWwUvZ — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) February 29, 2020

A torcida do Bayern, com o clube já vencendo por 6 a 0, começou a mostrar faixas ofendendo Dietmar Hopp, dono do Hoffenheim. A ação dos torcedores fez com que o árbitro interrompesse a partida. Após o recomeço do duelo, os dois times ficaram apenas trocando passes, sem tentar o gol.

Hopp é odiado por certos setores de torcidas organizadas alemãs por ser considerado um "mecenas", tendo colocado dinheiro próprio para erguer o Hoffenheim de divisões inferiores até a . Ele é criticado também por defender o fim da "regra 50 + 1", que impede que clubes do país tenham as suas ações majoritariamente compradas por pessoas ou entidades, como é o caso de equipes como o e o .

Não é a primeira que isso acontece: recentemente, torcedores do e do Borussia Monchengladbach também apresentaram faixas ofendendo Hopp. O mandatário "burlou" a regra 50 + 1, adquirindo 96% das ações do Hoffenheim, e assim, segundo parte dessas torcidas, seria uma representação da hipercomercialização do futebol moderno, e seu clube estaria "roubando" uma vaga de equipes mais tradicionais, que respeitariam tal regra.