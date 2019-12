Coutinho faz melhor jogo pelo Bayern e ganha pontos por futuro na Alemanha

Brasileiro teve uma das melhores atuações desde a chegada na equipe alemã e somou pontos para permanência no clube

Philippe Coutinho foi o principal destaque do de Munique na goleada do time alemão em cima do por 6 a 1. O brasileiro marcou um hat-trick e contribuiu com duas assistências para os gols de Lewandowski e Müller.

O golaço de Philippe Coutinho 🔥 pic.twitter.com/bmIcR1ocAp — MIA SAN MIA (@HomeFCB) December 14, 2019

Com futuro incerto no Bayern, uma vez que o time não pretendia exercer o direito de compra junto ao no final da temporada, as últimas atuações de Coutinho trouxeram confiança ao atleta.

Philippe Coutinho vs. Bremen:



82 minutos jogados

3 gols

2 assistências

8 chutes (6 no gol)

73 toques

54 passes

90.7% de precisão nos passes

4 passes decisivos

2/2 dribles completados

1 cruzamento

1 desarme

5/7 duelos vencidos

10/10 nota pic.twitter.com/QJNf1LuxvU — Fanáticos por futebol (@Fanaticosporfu) December 14, 2019

Com a vitória e o desempenho deste sábado (14) de Coutinho, O Bayern subiu três posições na tabela do torneio alemão ficando quatro pontos atrás do líder, o .