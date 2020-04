A promessa que o Barcelona fez a Neymar para evitar ida ao Real Madrid

Craque brasileiro ficou próximo dos merengues na última janela de transferências após ver o seu retorno ao Camp Nou fracassar

Neymar ainda sonho com o retorno ao e, pelo que parece, o seu desejo está cada vez mais próximo de se tornar realidade. De acordo com o jornal 'Mundo Deportivo', o clube catalão, vendo que os rumores de uma possível transferência do craque para o ganhou força, prometeu que iria fazer de tudo para trazê-lo para a próxima temporada, após ver as dificuldades que o impôs para liberar o jogador.

O camisa 10, que chegou a ver casas para morar na Catalunha, também viu Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, conversar com Nasser Al-Khelaifi no último ano. E, embora não haja nada assinado, o Barcelona tem com prioridade número um repatriar Neymar, embora a crise provocada pelo novo coronavírus possa acabar se tornando um obstáculo para os planos no clube.

O gol de Neymar contra o e o desejo das partes

Neymar comandou o PSG na classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões sobre o Borussia Dortmund e provou que retomou seu auge físico e técnico.

Contando com grande prestígio no vestiário do Barcelona, além de uma amizade próxima com Messi e Suárez, o nome do brasileiro parece já ser certo no Camp Nou para a próxima temporada, precisando apenas de um acerto com o PSG. Assunto que não será tratado tão facilmente.

Apesar da legislação de Registros e Transferências da Fifa permitir que o camisa 10 deixe o PSG mesmo contra a vontade do clube parisiense, o Barcelona e o próprio jogador não desejam uma saída litigiosa.

Enquanto ainda há incertezas sobre a próxima janela de transferências, uma vez que até o momento não foi anunciada nenhuma medida, Neymar segue isolado em sua casa no Rio de Janeiro, realizando atividades físicas recomendadas pelo PSG.