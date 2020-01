Bayern decidiu: não vai comprar Coutinho. E o Barcelona tem um problema...

Brasileiro não vai permanecer no clube alemão e deve retornar à Catalunha

Com valor do passe pré-fixado em 120 milhões de euros, era improvável que Philippe Coutinho fosse permanecer no de Munique, depois que seu contrato de empréstimo com o clube alemão se encerrasse. De acordo com o jornal alemão Bild, um dos principais do país, os bávaros já avisaram o que não irão exercer a compra do meiocampista.

O Bayern terá 110 milhões de euros (no mínimo) para investir no mercado de transferências, mas tem outras prioridades que não são o brasileiro, mesmo após suas boas atuações com a camisa do clube alemão.

Os bávaros planejam ser muito ativos na próxima janela, e um de seus alvos deve ser Douglas Costa. Perisic, também emprestado com valor do passe pré-fixado, é mais barato: ficaria no Bayern por "apenas" 20 milhões de euros. Coutinho, então, deve retornar ao Barcelona.

Sem espaço no Barça em sua primeira passagem, Philippe Coutinho custou 120 milhões de euros aos cofres do clube catalão, quando contratado junto ao . Então, vive em um limbo: não deve jogar, quando retornar, mas não encontra interessados, devido a necessidade dos blaugranas de reaver o valor investido no brasileiro.

Coutinho tem contrato com o Barcelona até 2023 e terá dificuldade para ser utilizado no clube catalão, já que o titular de sua posição ideal no esquema de Setién é nada mais nada menos do que Lionel Messi.

É claro que interessados não faltarão caso os blaugranas reduzam a pedida, mas isso significaria que o Barcelona teria que aceitar um prejuízo histórico pelo jogador, e Coutinho, se transferir a um clube menor e mais distante da primeira prateleira do futebol europeu.

Em 2017, quando o Liverpool, atual campeão europeu, negociava a permanência de Coutinho, Jürgen Klopp falou ao brasileiro que "se você ficar, construíram uma estátua sua em Anfield. Caso você vá para o Barcelona, Bayern ou , será só mais um." Ainda não é certo, mas parece que o alemão tinha razão.