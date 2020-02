Neymar maduro x Mbappé e Cavani problemas: os papéis se inverteram no PSG?

Depois de tantas polêmicas, a nova maturidade do brasileiro está sendo reconhecida...enquanto seus companheiros se tornam pivôs de crise

A temporada 2019-20 começou mal para Neymar: o craque faltou à reapresentação do PSG, não conseguiu ser vendido e foi xingado pela torcida em sua estreia. Agora, reabilitou sua imagem depois de grande sequência e parece estar mais maduro...ao passo que Cavani e Mbappé, seus companheiros, viraram os "garotos-problema" do clube francês.

Repleta de polêmicas, a carreira de Neymar no parecia estar fadada a um final triste: se fosse vendido ao no meio de 2019, por exemplo, acabaria deixando o clube pela porta dos fundos. No entanto, enquanto o brasileiro vive talvez aquilo que seja seu melhor momento na , vê seus companheiros de longa data sendo questionados.

Neymar, em paz com a torcida parisiense, já parece acenar positivamente sobre uma possível permanência no PSG, enquanto que Mbappé, por muito tempo visto como o "futuro do clube", vem desconversando sobre sua renovação de contrato, aumentando as especulações que afirmam que o francês pretende se transferir ao Real Madrid.

E não é só isso: depois de ser muito criticado por certas ações dentro de campo, Neymar viu a opinião pública ficar do seu lado na última partida do PSG, denunciando o árbitro do confronto por um suposto "abuso de poder". Enquanto isso, Mbappé foi duramente criticado por sua postura, já que o francês discutiu publicamente com o treinador Thomas Tuchel ao ser substituído.

Neymar acaba de levar um amarelo por dar uma lambreta. Não é só por aqui que temos juízes totalmente s noção. Jogador proibido pela regra de ter recurso? — Victor Gammaro (@vgammaross) February 1, 2020

A mesma coisa acontece com Cavani. Maior artilheiro da história do clube, o uruguaio, inquestionavelmente um dos maiores ídolos do PSG, tentou forçar sua saída para o nesta última janela: deixou de ser relacionado para várias partidas, pelas negociações em andamento, e declarou sua vontade em sair do clube francês.

Cavani tem mais crédito com a torcida e não foi tão criticado, mas a comparação é óbvia: a algum tempo atrás, o brasileiro parecia estar com os dias contados no PSG, em situação parecida. No entanto, Neymar ficou e recuperou seu espaço. Com seis meses de contrato restantes, o destino do uruguaio deve ser outro.

Se Neymar vai continuar em seu caminho "Adulto Ney", só o futuro dirá. No entanto, se o PSG tem algumas potenciais crises para cuidar, nenhuma delas é sobre o brasileiro. Depois de tantas polêmicas e conflitos, dentro e fora de campo, os papéis estão invertidos: Neymar, hoje, não dá dor de cabeça ao clube francês.