Negociação entre Neymar e Barcelona não para: brasileiro pediu acordo em audiência

Estafe do jogador teria se oferecido para retirar a demanda judicial caso o clube se comprometesse, por escrito, a contratá-lo

A novela Neymar no Barcelona não acabou. Depois de meses de especulação sobre um possível retorno do brasileiro ao Camp Nou, a história ganha mais um capítulo: uma negociação para a volta do atleta aconteceu entre empresários do jogador e representantes do clube aconteceu em plena tribunal.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Atleta e clube brigam na justiça por uma questão de um pagamento do bônus de renovação que Neymar cobra do Barça, à época de sua transferência para o PSG. O time catalão é irredutível e por isso as das partes fazem essa queda de braço que ainda parece longe do fim.

Mais artigos abaixo

De acordo com a Cadena Ser, a parte do jogador teria proposto retirar a demanda contra o clube se o Barça se comprometesse, documentadamente, a contratar o camisa 10 do . Porém, o clube fez uma proposta similar, mas no sentido oposto: Neymar deve retirar a demanda e se comprometer a assinar com o Barça.

Conforme informa o diário As, não houve nenhum tipo de acordo entre as partes durante o processo de conciliação. O julgamento final do caso acontecerá dia 21 de outubro. Até lá o juiz responsável liberou as duas partes para trazer novos argumentos e documentos.