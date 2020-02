Atlético de Madrid e irmão de Cavani trocam acusações após falta de acerto

O atacante do PSG esteve muito perto de vestir a camisa do clube espanhol

Parecia ser apenas uma questão de tempo para que Edinson Cavani deixasse o , em seu último ano de contrato, para vestir a camisa do . O negócio, contudo, acabou não acontecendo e este desacerto gerou um bate-boca à distância entre o presidente do clube espanhol e o irmão/agente do atacante uruguaio.

Antes de a bola rolar no clássico contra o Real Madrid, no qual o Atleti perdeu por 1 a 0, Enrique Cerezo fez duras críticas em relação à forma como as negociações foram finalizadas entre as partes.

“Eu não quero demarcar nada, mas acho uma vergonha a situação de alguns jogadores com seus familiares e com seus representantes. Não estamos aqui para que nos segurem ou nos façam alguma coisa estranha”, disse o mandatário para a Cadena SER.

Após a goleada por 5 a 0 do PSG sobre o Montpellier, na qual Cavani saiu do banco de reservas e fez um gol anulado pela arbitragem, o irmão e agente do uruguaio, Walter Guglielmone, respondeu de forma contundente as críticas de Enrique Cerezo.

“Quem é Enrique Cerezo? Eu não o vi em nenhuma negociação. Sobre a contratação não ter acontecido, o Atlético tem algo a explicar aos seus torcedores”, disse.

Walter também garantiu que seu irmão tinha o sonho de jogar no Atleti, mas que o clube espanhol não conseguiu pagar o valor que o PSG desejava.

“Vocês acham que o Cavani passou o último mês sem jogar no PSG para que eu ganhasse uma comissão, e para que o Edi (Cavani) não tivesse cumprido o sonho de jogar no Atlético?”.

Para reforçar ainda mais o seu ponto, Walter garantiu que se apenas dinheiro fosse importante nas tratativas, Edinson Cavani teria se transferido para o futebol inglês.

“Se fosse por dinheiro, Edi teria ido para a , para o Manchester (United) ou para o ”.