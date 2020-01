Adulto Ney vira novo apelido de Neymar após matéria sobre festa de aniversário

O atleta comunicou a amigos e patrocinadores que não vai fazer uma grande festa este ano, por estar focado no PSG, e animou fãs; veja reações

"Menino Ney" é coisa do passado, a moda agora é outra. Segundo o UOL Esporte, Neymar não vai fazer uma festa de arromba de aniversário este ano por estar focado no . Criticado nos últimos anos por ter outras prioridades que não eram o clube francês, a nova atitude do craque animou fãs, que começaram a chamá-lo de "Adulto Ney".

Segundo o UOL, Neymar decidiu não fazer festa para comemorar o seu aniversário de 28 anos. O craque brasileiro vai convidar apenas os seus amigos mais próximos para fazer algo mais discreto. O jogador quer focar apenas no futebol. pic.twitter.com/bLdf0CZTiV — Mundo da Bola (@mundodabola) January 24, 2020

Na temporada de 2018-19, as críticas foram pesadas sobre o brasileiro: para ficar só em alguns exemplos, internautas apontaram que, coincidentemente, Neymar esteve machucado ou suspenso nos últimos cinco aniversários da irmã Rafaella, podendo ir às festas dela. Além disso, não estava no time do PSG que foi eliminado pelo Manchester United na Liga dos Campeões, mas foi visto no Carnaval.

O brasileiro alegou na época que as críticas foram exageradas, e as especulações de que ele desejava deixar o PSG não ajudaram. Agora, na atual temporada, o craque parece mais focado: Neymar vem vivendo grande momento na carreira, retomou o seu melhor futebol e parece mais focado em conquistar títulos pelo clube.

Assim, internautas resolveram subverter o tradicional apelido "Menino Ney", afirmando que Neymar está mais maduro e pode ser chamado de "Adulto Ney". A expressão, que já vinha sendo usada em outras ocasiões, ganhou notoriedade e chegou até aos trendings topics do Twitter. Veja algumas reações:

- Neymar, vamos jogar um CS mais tarde?

- Não posso, amanhã tenho treino, vou dormir cedo para acordar bem e disposto.



ADULTO NEY — Samir Luiz (@SamirLuizz) January 24, 2020

Eu sabia que esse ano era do Neymar



Ele com certeza baixou a bolinha dps dos últimos problemas pessoais e profissionis, sabe que é um baita jogador e pode render mais, caso se dedique, esse é o Adulto Ney.



Agora o prêmio de melhor do mundo volta pra um brasileiro és#PSG pic.twitter.com/lK3NmNbF1S — Edgerson (@edgers0n) January 24, 2020

Finalmente o menino saiu da fase pré-adolescente, voa adulto Ney. — ⓟᵒᶻᵉᶤˢ⚽ (@CiteF) January 24, 2020

Adulto Ney é gente como a gente. Festinha é coisa de adolescente. Adulto gosta é de um bom emprego e vale refeição. — NETTO (@sushidemafagafo) January 24, 2020

Será que esta temporada de 2019-20 será finalmente aquela em que Neymar irá conseguir calar seus críticos e se afirmar como unanimidade? As primeiras tendências são positivas. O PSG retorna aos gramados neste próximo domingo, às 17h (de Brasília), diante do , pela , em partida que você vê com excluisividade pelo DAZN.