PSG pode multar Neymar em mais de R$ 1 milhão por ausência em reapresentação

O brasileiro, que deseja retornar ao Barcelona, ainda não voltou às atividades pela equipe francesa

Quando emitiu um comunicado oficial criticando a ausência de Neymar na reapresentação do elenco, o prometeu que o brasileiro sentiria no bolso. E segundo publicado pelo jornal Marca, da , a multa ultrapassaria R$ 1 milhão.

Com base no mecanismo de ética, adendo presente em todos os contratos esportivos do , Neymar seria multado em um valor equivalente a R$ 1,6 milhões.

“Comportamento exemplar em relação a patrocinadores ou rivais, árbitros e delegados, pontualidade e assiduidade a todos os treinamentos, a proibição de apostar em competições nas quais o clube participa ou mesmo o respeito pela mídia são algumas das medidas estabelecidas no bônus ético”, diz parte do contrato do PSG.

No , jogador cuida dos negócios

Enquanto vê o seu nome raramente ser exaltado pelo futebol jogado, uma vez que também ficou de fora da conquista de da seleção brasileira por causa de lesão, Neymar está no Brasil e vem cuidando de seus próprios empreendimentos.

O jogador também gravou participações em programas do SBT e tirou fotos com Silvio .

Neymar dificilmente seguirá no PSG. O brasileiro tem como vontade retornar ao , mas o seu futuro ainda é uma grade incógnita.