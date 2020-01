Estafe de Neymar condiciona renovação com PSG a temporada vitoriosa, diz jornal

De acordo com o periódico Le Parisien, o brasileiro está 'feliz como nunca' no PSG e uma renovação só dependeria dos franceses

No começo desta temporada, a permanência de Neymar no parecia insustentável. Com interesse de clubes como e , o brasileiro desejava ir embora da equipe francesa, ao mesmo tempo em que a torcida parisiense entoava cânticos e criava faixas para o ofender . No entanto, este cenário está mudando.

Acompanhe Neymar no PSG ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Não que o interesse catalão tenha diminuído no jogador - a diretoria do Barcelona parece finalmente estar convencida que reunir o "trio MSN" seria um bom negócio . No entanto, segundo o jornal Le Parisien , os ventos vindos da mudaram: de acordo com o periódico, Neymar estaria disposto a renovar seu contrato com o PSG.

No entanto, existe um porém. Mesmo que Neymar esteja "feliz como nunca foi antes em Paris", segundo seu staff, a permanência do craque estaria condicionada a uma boa temporada do PSG. Ou seja: para que o brasileiro renove seu contrato, o clube francês precisa mostrar resultados. De acordo com o jornal, o staff do jogador teria dito que "tudo que Neymar quer é vencer".

Mesmo de contrato renovado, nada impede que Neymar seja negociado, sim, mas um novo vínculo dá ao PSG mais estofo em negociações, já que o clube teria certeza que não perderia o brasileiro de graça no final de seu contrato atual, que se encerra no meio de 2022.

Com a tão sonhada Bola de Ouro cada vez mais distante de Neymar , tudo indica que o craque tem um novo objetivo em vista: vencer. Focado, parece estar mais disposto a abrir mão de certo protagonismo, em prol do sucesso coletivo. Se isso for mesmo verdade, será uma nova página na carreira de um Neymar que parece mais maduro. Se não for, bem...o tempo está se esgotando.