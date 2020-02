PSG tem uma decisão a tomar: Mbappé será punido?

Thomas Tuchel não gostou da atitude do jovem francês durante a vitória da equipe sobre o Montpellier

Apesar da vitória tranquila do sobre o por 5 a 0, pelo , no sábado (1), o ambiente não entá nada tranquilo no Parc des Princes. Depois de Thomas Tuchel demonstrar a sua insatisfação com a festa de aniversário de Neymar dois dias antes do duelo com o , o treinador também demonstrou o seu incômodo em relação a Mbappé dentro de campo.

Destaque da goleada e autor do quarto gol dos parisiense, o jovem deu lugar a Icardi aos 24 minutos do segundo tempo. Visivelmente irritado, o francês chegou a discutir com o treinador junto ao banco.

"Eu sou o treinador e sou eu que decido quem sai e entra. O Mbappé é inteligente e sabe o que está fazendo. Não gosta de ser substituído, assim como muitos outros, mas isto não acontece só aqui. Já vi no Dortmund, no … Castigo? Não sei, vou decidir. Depende de como vou dormir. Depois disso, amanhã (domingo) vou tomar uma decisão, antes do treino.", apontou.

Com a vitória o PSG abre vantagem na liderança do Campeonato Francês com 55 pontos contra 42 do Olympique. Neymar e companhia voltam ao gramado na próxima terça-feira (4) contra o Nantes.