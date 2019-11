Zidane: Sei que o sonho de Mbappé é jogar pelo Real Madrid

Os gigantes espanhóis perseguem a sensação francesa há algum tempo, mas o treinador está disposto a esperar um pouco para buscá-lo

Zinedine Zidane está ciente de que o "sonho" da estrela do , Kylian Mbappé, é jogar pelo .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Mbappé marcou 33 gols em 29 jogos da pelo em 2018/2019, mas afirmou durante a temporada que estava aberto a "um novo projeto".

O ex-vice-presidente do Mônaco Vadim Vasilyev afirmou nesta semana que o atacante vencedor da disse a ele que se mudou para a capital francesa em 2017 porque era "muito cedo" para ele se transferir para o Santiago Bernabéu.

Questionado sobre a possibilidade de Mbappé jogar pelo Real no futuro, Zidane disse em entrevista coletiva: "Eu não sei, é o jogador que decide. No momento, ele joga pelo Paris Saint-Germain, veremos no futuro se isso mudará. Sei que ele sempre disse que seu sonho é jogar pelo Real Madrid".

O Real Madrid encontrará o PSG em seu penúltimo jogo do Grupo A da Liga dos Campeões em 26 de novembro, mas a equipe de Thomas Tuchel pode estar fora de alcance no primeiro lugar se vencer o e o Los Blancos empatar com o na quarta-feira.

Mais artigos abaixo

"Estamos sempre felizes em jogar em casa, mas também há uma responsabilidade, porque é uma partida da Liga dos Campeões e queremos jogar um bom jogo e, para isso, temos que estar bem preparados", disse Zidane sobre a partida. "Nós sempre entramos nesses jogos com a mesma ideia, a mesma atitude. Estamos em boa forma, sabemos o que temos que fazer e não estou muito preocupado se é uma final ou não. acho que você só precisa pensar em sair e jogar um bom jogo, torcer para que os fãs estejam com você e tentar vencer o jogo e torcer para que todos joguem bem".

"Sempre precisamos dos fãs conosco e acho que sempre estão conosco. Eles querem ver seu time jogar bem e vencer e é disso que precisamos. Precisamos que os fãs nos ajudem e estejam conosco nos momentos difíceis de uma partida. No outro dia [um empate em 0-0 em casa com o Real Betis, na , no sábado], foi difícil conseguirmos um gol, mas precisamos dos torcedores conosco e dos jogadores também".