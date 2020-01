Cavani fica no PSG até o fim do contrato e encerra novela - por enquanto

Interessado em contar com o uruguaio, Atlético de Madrid não entra em acordo com o PSG e Cavani fica em Paris

A longa novela entre Edinson Cavani e o finalmente chegou ao fim. Conforme publicado no L'Equipe e confirmado pela Goal, o atacante não deve deixar o clube francês antes da do final da janela de transferências de janeiro.

Acompanhe o PSG na Ligue 1 ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

Insatisfeito com a reserva no PSG após a chegada do argentino Icardi, o nome do uruguaio foi ventilado e em diversos clubes europeus. Dentre eles, o foi o que demonstrou o maior interesse em contar com o camisa 9. Porém, os espanhóis não conseguiram chegar a um acordo definitivo com o PSG.

Mais artigos abaixo

Mais times

Com isso, Cavani deve aparecer entre os relacionados para enfrentar o , no próximo sábado (1), às 13h30 (de Brasília) no Parc des Princes, em partida válida pela 22ª rodada da .

Com 52 pontos, Paris Saint-Germain lidera a competição com folga, dez pontos a frente do segundo colocado, .