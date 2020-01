Mbappé desconversa sobre renovação com PSG e alimenta novela com Real Madrid

Depois da vitória expressiva dos parisienses sobre o Saint-Etienne, o craque francês acabou aumentando a boataria sobre uma possível saída do PSG

Não é segredo para ninguém que o deseja Kylian Mbappé. Até mesmo Zinedine Zidane, treinador dos merengues, já afirmou que o sonho do francês é atuar pelo clube espanhol. E o que não ajuda é que o atacante, em entrevista, não vem dando declarações contundentes sobre seu futuro no .

Após a boa vitória de 6 a 1 do Paris Saint-Germain sobre o Saint-Etienne, pela Francesa, Mbappé foi perguntado sobre uma eventual renovação com o clube francês, mas acabou desconversando.

"Esse não é o momento de falar sobre a renovação, estou focado em jogar futebol. Só quero pensar na temporada. Não quero pensar nisso, não é minha vontade falar desse assunto. O clube está tranquilo." afirmou Mbappé.

Palavras essas que não as mais reconfortantes para o torcedor do PSG. O contrato de Mbappé com o clube parisiense termina no meio de 2022 e o craque não parece nem um pouco confortável em comentar uma possível renovação.

Tal postura poderia forçar o PSG a vender Mbappé, afim de não perder o jogador de graça, em um futuro (nem tanto) distante. Não que faltem interessados: segundo o jornal espanhol AS, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, estaria preparando uma proposta de 300 milhões de euros pelo francês.

O aviso do Real Madrid parece cada vez mais claro: "estáis avisados, PSG, nós queremos Mbappé." E o francês parece estar disposto a ser a superestrela do clube merengue.