Neymar é o líder que o PSG esperava, diz Tuchel

Brasileiro estava agitando uma mudança de volta para Barcelona no verão europeu, mas voltou a brilhar recentemente na capital francesa

Neymar se tornou o líder que o esperava, de acordo com Thomas Tuchel, que enfatizou que o atacante deve agora manter sua forma sensacional.

Depois de se recuperar de uma lesão na virilha no início da temporada, Neymar esteve em forma nas últimas semanas e está com 11 gols e cinco assistências em 12 jogos da .

O jogador de 27 anos - que queria se juntar ao na janela passada - sofreu graves lesões nas duas temporadas anteriores no , e Tuchel agora quer ver Neymar para manter o nível de desempenho que tem exibido no momento.

"Para Neymar, há muitas palavras para descrevê-lo", disse Tuchel em entrevista coletiva ao ser questionado sobre o craque, que estabelecerá um recorde no clube caso marque contra o Lorient, pela Coupe de France, neste domingo (19).

"Mas o melhor é assistir aos jogos. Ele é realmente decisivo para nós, fecha espaços, defende. Ele é o líder que esperávamos e é um momento muito bom para ele. O desafio é continuar, empregar o mesmo esforço, a maneira de trabalhar e a mentalidade. É bom, mas é apenas o começo. É apenas janeiro", comentou.

Enquanto destacava Neymar por elogios, Tuchel também reiterou a importância do restante do time do PSG seguindo o exemplo do brasileiro.

"Estou convencido de que o futebol se baseia no esforço da equipe", disse Tuchel.

"Atacamos juntos e defendemos juntos. Se fizermos isso, somos um time perigoso. Caso contrário, somos um time médio e você não pode ganhar nada grande como time médio".