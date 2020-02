O dia em que o mundo do futebol se solidarizou com um "piti" de Neymar

Atacante recebe apoio até de adversário após levar cartão amarelo por tentar drible em jogo do Francês

Que Neymar é um personagem polêmico no mundo do futebol até quem é fã do atacante sabe. Desde o início da carreira no , quando foi o pivô da demissão do técnico Dorival Júnior, até a atualidade no , quando bateu o pé para deixar o clube e virou alvo da própria torcida, o jogador toma diversas posturas dentro e fora de campo que dividem opiniões.

Até que chegou o jogo contra o Montpellier, no último sábado, pelo . Neste dia 1 de fevereiro, Neymar deu um "piti" no gramado e no vestiário por causa de uma decisão da arbitragem. Só que desta vez foi difícil encontrar alguém que conseguisse não defender o craque.



O protagonista deste "feito" foi Jérôme Brisard. O juiz repreendeu o camisa 10 pelo simples fato de o jogador ter tentado dar uma lambreta para cima do marcador e ainda lhe mostrou o cartão amarelo. Neymar ficou inconformado não só dentro de campo (assista ao vídeo acima), como no vestiário, quando disparou uma série de palavrões contra o árbitro (confira abaixo).

Bem, aí começaram as reações. No Twitter, por exemplo, Neymar virou trending topic mundial. Em vários idiomas, torcedores criticavam a decisão da arbitragem. Aqui no , foram muitos que usaram o episódio para decretar que "o futebol está acabando".

Depois da partida, aquele que convive com rótulos como "cai-cai", "firulento" e "mimado" foi defendido até por um adversário. Andy Delort, atacante do que inclusive se desentendeu com o brasileiro no encontro anterior entre as equipes, disse que "não é normal" um jogador ser punido por causa de um drible.

Colegas de PSG também se solidarizaram. O zagueiro Kimpembe, por exemplo, afirmou que a decisão do árbitro foi "incompreensível" e "bizarra". Jornais ao redor do mundo também repercutiram o lance sem espaço para qualquer crítica ao astro brasileiro.

O apoio praticamente unânime chega no momento em que Neymar justamente vai resgatando sua imagem após as polêmicas que se envolveu antes da atual temporada europeia. Já são 11 jogos seguidos em que o brasileiro ou marca um gol ou dá uma assistência.

Ironicamente, no mesmo dia em que o brasileiro foi abraçado, Kylian Mbappé, que tem fama de jovem maduro, também deu "piti", mas foi criticado até pelo técnico Thomas Tuchel. O motivo? Ele reclamou ao ser substituído quando o jogo já estava 5 a 0.

Sinais de novos tempos para Neymar? Melhor aguardar o próximo "piti" do craque para sabermos a resposta.