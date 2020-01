Neymar, 15 gols em 17 jogos na temporada: "estou na minha melhor forma"

O brasileiro está em seu melhor momento na carreira, com mais de 20 participações em gol nos últimos dois meses

A cada partida que passa, Neymar só melhora. Vivendo seu melhor momento como jogador do PSG, o craque fez mais um grande jogo com a camisa dos parisienses: marcou os dois gols da vitória do clube francês sobre o e fez sua equipe disparar na tabela da , com dez pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Olympique.

Tal "metamorfose" de Neymar começou a cerca de um mês e meio: na partida do diante do na Liga dos Campeões, no dia 11 de dezembro. Naquele duelo, o treinador Thomas Tuchel mudou o esquema tático da equipe para um 4-4-2, e permitiu que o brasileiro assumisse o protagonismo.

De lá pra cá, são nove gols e oito assistências em apenas oito jogos. Neymar aparenta estar mais maduro, tendo como prioridade número um seu desempenho no clube francês. Os seus conflitos com a torcida ficaram no passado: o brasileiro está em paz com seu papel no PSG. Na temporada, já são 15 tentos em 17 partidas, e se o atleta continuar neste ritmo, quebraria a maioria de seus recordes.

Contra o Lille, depois de um dos gols, Neymar até chegou a homenagear o astro Kobe Bryant, seu ídolo, morto em acidente de helicóptero neste domingo. É o craque mostrando estar mais consciente de seu papel, como líder, estrela do futebol e personalidade do esporte.

O PSG retorna aos gramados diante do Pau, pelas oitavas de final da Copa da , nesta quarta-feira, às 14h30 (de Brasília).