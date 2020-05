Coutinho era "como Messi" no Liverpool, mas não encaixa no Barcelona, diz lenda da Holanda

Alvo de Chelsea e Newcastle, Coutinho não teve boa passagem pela Catalunha; Frank de Boer acredita que semelhança com Messi seja o grande motivo

Apesar de algumas ligas já terem definido uma data para retornar, o futuro do futebol segue cheio de dúvidas. Mas para um jogador em especial, o futuro está realmente incerto. Alguns clubes monitoram a situação Philippe Coutinho, que não deve ficar no e nem voltar ao , apesar do desejo de Quique Setién.

E Frank de Boer, lenda da seleção holandesa, também acredita que o brasileiro realmente não se encaixa na equipe culé, principalmente ao lado de Lionel Messi, apesar de ter desempenhado um papel semelhante ao do argentino enquanto jogava pelo .

Em Anfield, Coutinho era o homem de criação da equipe, e executou muito bem a função, até que foi contratado pelo Barcelona após a saída de Neymar. Porém, o meia não conseguiu render da mesma forma na Catalunha e foi emprestado ao Bayern, mas também não empolgou por lá. Assim, uma série de dúvidas pairam sobre o futuro do jogador.

"Coutinho era um jogador em que todas jogadas passavam, todas as bolas eram para ele no Liverpool, basicamente o que Messi faz no Barcelona”, disse De Boer ao talkSPORT.

"O problema é que todos funcionam juntos, é como uma máquina. Se houver dois tipos semelhantes de jogadores, que também querem todas as bolas e têm essa posição especial no time, então você vê o quão vulnerável um time pode ser”, explicou.

“Acho que vimos isso no Barcelona. Só existe um que pode fazer isso agora e é Messi. A equipe está se adaptando e, se você precisar se adaptar a dois jogadores como esse, é difícil”.

Apesar de acreditar que Coutinho e Messi não podem atuar juntos, De Boer está longe de achar que o brasileiro não tenha qualidade como jogador. Para o holandês, uma nova mudança de ares pode fazer bem ao brasileiro, alvo de e , que deve se tornar o novo rico do futebol.

"Acho que Coutinho é um jogador inacreditável, mas às vezes ele não se encaixa no quebra-cabeça. Talvez em outro clube tudo corra perfeitamente bem. Isso não significa que ele é um jogador ruim. Não significa que você não é um grande jogador quando não pode jogar pelo Barcelona”, destacou.

Apesar de ser o sonho de praticamente qualquer jogador, jogar ao lado de Messi pode não ser tão fácil para alguns. Depois de Dybala causar polêmica ao dizer isso, Saviola, ex-jogador argentino, também alertou Lautaro Martínez, alvo do Barcelona, sobre essa possibilidade. Hernán Crespo também afirmou que o jovem deveria permanecer na Inter de Milão por mais alguns anos.

"Às vezes não encaixa no seu estilo de jogo. Às vezes você tem azar, não azar. É que Messi está por perto e ele tem esse papel, então você tem que fazer um papel diferente que não lhe agrade nem um pouco. É uma pena para Coutinho, mas acho que agora ele vai se sair bem".

Enquanto o futuro de Coutinho segue incerto, clubes ingleses mostram interesse no jogador, e uma volta à Premier League também é vista com bons olhos pelo meia. Por enquanto, a única certeza é que com a crise do novo coronavírus, o Barcelona procura enxugar sua folha salarial e a venda do brasileiro traria uma receita importante para o clube.