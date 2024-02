Os maiores artilheiros do Brasil em 2024

Confira os jogadores com mais gols marcados em toda a temporada 2024 do futebol brasileiro

A temporada 2024 do futebol brasileiro está só começando, com os campeonatos estaduais ainda dominando a maior parte do calendário, mas já tem jogador acumulando um bom número de gols marcados. Quem será o maior artilheiro do Brasil em 2024? A resposta será dada ao longo de todo o ano.

No ranking da GOAL, são contabilizadas as quatro séries do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, as primeiras divisões dos campeonatos estaduais e regionais, como a Copa do Nordeste e a Copa Verde, além dos torneios continentais, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana.

Em 2023, o argentino Germán Cano fez 40 gols pelo Fluminense e foi o grande vencedor deste ranking – repetindo o feito também de 2022, quando havia anotado 44 tentos. Além do ídolo tricolor, não faltam grandes candidatos à artilharia de todo o país. Confira, abaixo, como está a lista.