Jogar com Messi é difícil? Lautaro vive dilema de repetir Dybala

Lautaro Martínez é alvo do Barcelona para a próxima temporada e pode fazer dupla com o camisa 10 na seleção da Argentina e na Catalunha

Quem não se lembra da polêmica declaração de Paulo Dybala dizendo que é difícil jogar com Messi. Mesmo depois de três anos, a frase ainda gera polêmica ao jogador, que segue tendo que explicar o que realmente quis dizer com aquilo. Mas agora, um outro jogador argentino pode caminhar para o mesmo dilema.

Lautaro Martínez, que já é parceiro de Messi no ataque da seleção argentina, é um dos grandes alvos do Barcelona para a próxima janela de transferências e tem tudo para reeditar a parceria com o seis vezes melhor do mundo na Catalunha - conforme apurado pela Goal, o clube catalão planeja oferecer um salário de R$ 55 milhões ao atacante da Inter de Milão.

Para muitos jogadores, jogar ao lado do camisa 10 argentino seria um verdadeiro sonho. Mas apesar de todo o indiscutível talento de Messi, jogar a seu lado pode não ser tão fácil quanto parece, pelo menos é isso que um outro ídolo argentino pensa.

Para Javier Saviola, jogar com um gênio, como Messi, requer um nível de atenção muito grande e pode não ser tão fácil acompanhar seu ritmo e seu raciocínio.

"Dybala disse que era difícil jogar com Messi e eu o apoiei, porque exige um alto nível de concentração para estar no seu ritmo", explicou Saviola em uma conversa com a Goal no Instagram. "Parece fácil, mas não é”, alertou.

Mesmo não considerando essa uma tarefa fácil, o ex-jogador disse ver com bons olhos a ida de Lautaro para a Catalunha, principalmente para sua evolução como jogador. Saviola também vestiu a camisa do e sabe que jogar ao lado de Messi e Suárez certamente pode ensinar muito a qualquer atacante.

"Honestamente para mim, ele é um jogador que pode ser útil ao Barcelona. Sabemos o que significa estar ao lado de Suárez, Messi e outros grandes jogadores. Mas não estou dizendo que é fácil jogar com eles".

Se as declarações de Dybala e Saviola podem pesar para Lautaro não ir para o Barcelona ninguém sabe. Mas o fato é que pela seleção da os dois jogadores mostraram um bom entendimento no ataque.

Messi já elogiou o jovem atacante da e certamente isso tem um enorme papel no interesse do Barça em contratá-lo. Agora, cabe esperar para ver se Lautaro seguirá os passos de Dybala ou de Suárez.