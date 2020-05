Quando o futebol volta? Como está a situação das grandes ligas europeias?

Espanha está mais perto de voltar, depois do anúncio do governo, mas como estão as outras ligas do Velho Continente?

O Presidente da , Pedro Sánchez anunciou a autorização do governo para as equipes começarem a treinar, o que sugere os próximos passos a respeito do retorno do futebol. Mas como está no restante das grandes ligas? E em outros casos na Europa?

Espanha

A LaLiga é uma das grandes ligas europeias que tenta retomar sua competição na primeira e na segunda divisões. Depois que a CSD confirmou que o Ministério da Saúde validou o protocolo e os testes podem começar a ser realizados em jogadores profissionais de futebol a partir do próximo dia 4 de maio, como o início da primeira fase. Pedro Sánchez arriscou que "espera que o futebol volte logo" e acrescentou que "os clubes têm permissão para treinar".

Dessa forma, e seguindo as fases previstas no protocolo, a retomada poderá ocorrer em meados de junho (é avaliada em 6-7 ou 13-14). Obviamente, os 11 dias pendentes nas duas maiores competições serão disputados com portões fechados.

Todos os 20 clubes expressaram seu desejo de jogar. Isso foi ratificado pela Assembleia de Lega por unanimidade. Também foi aceita por dois clubes, e Brescia, que estavam um tanto relutantes em relação a essa possibilidade. Dessa forma, eles enviam uma nova mensagem ao governo para ceder e permitir que o campeonato seja retomado.

Agora será a Federação Italiana, cujo presidente já declarou enfaticamente que deseja que o futebol seja retomado, que se reunirá com o Comitê Técnico-Científico do Governo para melhorar o protocolo médico apresentado e, assim, poderá dar mais um passo no retorno da . No momento, até 18 de maio, não estão previstas sessões de treinamento em centros esportivos, portanto, as 12 rodadas pendentes não têm data de reinício programada.

Os jogadores começaram a treinar nas instalações esportivas individualmente enquanto aguardam a liberação. O desejo dos clube é terminar a competição segundo manifestou o orgão que os regula, porém, deixou claro que esperariam uma aprovação do Governo. Foi publicado que o retorno pode ocorrer entre 8 e 12 de junho, quando faltarão 10 rodadas para o fim.

Eles foram os primeiros a começar o treinamento. De fato, eles estabeleceram três fases (treinamento individual, em pares e em grupo) com a “obrigação” de os clubes fazerem isso desde 6 de abril. Agora resta à chanceler Merkel e aos ministros de cada Estado dar luz verde à retomada da . Essa data pode ser estabelecida em 6 de maio. Como na Espanha, as nove rodadas pendentes no campeonato seriam partidas com portas fechadas.

Em Portugal existe uma tentativa de arranjar uma data para a volta do futebol. Seria o último fim de semana deste mês de maio (30 ou 31), quando a rodada 25[p1] dia começaria com o e o disputando o campeonato com um único ponto de diferença. Estará com portões fechadas e a final da Copa entre os dois rivais históricos que disputam um novo acontecerá em 24 de maio.

Campeonatos terminaram na , e

No outro polo estão as ligas francesa, holandesa e belga que encerraram o campeonato de acordo com as ordens do governo.

A Ligue One e o belga Jupiter Pro coroaram seus campeões, e Brugge, desconsiderando as recomendações da UEFA de tentar terminar seus torneios em campo e não nos escritórios. As equipes que irão à Europa na próxima temporada também foram estabelecidas, assim como ascensos e descensos para a temporada 2020-21.

Do seu lado, a Eredivisie também terminou o campeonato de uma maneira diferente do que os nomes dos países vizinhos. Temporada em branco, é o que foi determinado. Assim, nenhum campeão, promoções, declínios e ainda não há conhecimento de quem jogará na Europa.